LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | 28 agosto | i doppi Tontodonati Rocek

h 12.13 Arriva un secondo posto prezioso per le nostre ragazze italiane: il crono di 5:15.36 consente la qualificazione alle semifinali. La run viene vinta dalle britanniche Craig/Grant (5:13.53), seconde le elvetiche Merz/Rol (5:16.30). h 12.09 Lottano in acqua vogando con ritmo Valentina Rodini e Federica Cesarini h 12.05 Intanto tornano in acqua le donne, anche qui quarti di finale, anche ...

h 11.50 Il secondo quarto di finale parla tedesco: Rommelmann/Osborne (6:19.54) sverniciano i cechi Simanek/Vrastil (6:20.94) e i canadesi Keane/Lattimer (6:21.79). h 11.48 Le semifinali sono cosa fatta! h 11.45 Straordinari gli azzurri che vincono il loro quarto di finale con il crono di 6:19.35 precedendo i norvegesi Brun/Strandli (6:19.83) e la Nuova Zelanda di Dunham/Somerville ...

h 11.25 Eccezionali Lodo/Vicino! Gli azzurri si aggiudicano la loro serie con il tempo di 6:31.14 piegando il coriaceo Canada di Langerfeld/Mccabe (6:31.49). h 11.22 Molto bene Lodo/Vicino che sono primi ai 1000m, con il crono di 3:12.35. h 11.21 Primo quarto di finale vinto dai croati M. Sinkovic/V. Sinkovic (6:30.27), davanti ai francesi V. Onfroy/T. Onfroy (6:32.61) e alla Bielorussia di ...

h 11.02 Chiudono in terza piazza Tontodonati/Rocek (7:13.11). A vincere questa run dei quarti di finale è l'Australia di Morrison/Mcintyre (7:08.74) che anticipa l'Irlanda con Crowley/Dukarska (7.12:51). h 10.58 Ma andiamo in acqua con le azzurre, che a metà gara occupano la terza posizione, alle spalle di Australia e Irlanda, con il crono di 3:35.18 . h 10.55 Nel primo quarto di ...

h 10.51 L'azzurro conquista la semifinale! h 10.50 Termina la prova di Fabrizio Caselli che chiude in seconda piazza (10:30.28) venendo preceduto dal russo Chuvashev (9:51.28). h 10.49 Dalla pararowing maschile al doppio femminile, iniziano fra poco i quarti di finale. h 10.45 E' imprendibile il russo. h 10.43 Caselli è secondo al rilevamento dei 1000m (5:10.30), davanti a lui il ...

Il programma completo della quarta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con ripescaggi ed exibition race del paraCanottaggio e si prosegue con i quarti di finale del Canottaggio, mentre nel pomeriggio ci saranno ancora ripescaggi del Canottaggio ...

Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con i ripescaggi delle specialità olimpiche e non olimpiche del Canottaggio, mentre a fine sessione si terranno le ultime batterie delle specialità olimpiche. Ci saranno sei ...

11.55 ALTRA finale PER L'Italia!!!! Lorenzo Fontana, Alfonso Scalzone, Catello Amarante e Gabriel Soares volano in finale nel quattro di coppia Pesi Leggeri maschile. L'equipaggio azzurro vince la batteria in 5:56.64, davanti a Danimarca (5:59.15), Austria (6:01.54) e Irlanda (6:04.84). 11.53 Mantengono il vantaggio gli azzurri, che ora devono tenere duro negli ultimi 500 metri. 11.51 A metà ...

11.35 Italia IN finaleEEE!!!!! Grandissima prova di Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio, che vincono la batteria e si qualificano per la finale A nel due senza Pesi Leggeri maschile. Gli azzurri si impongono con il tempo di 6:41.54, davanti a Brasile (6:49.05), Ungheria (7:09.85) e Armenia (7:40.99). 11.33 Volano verso la vittoria gli azzurri, che portano a oltre 5″ il proprio vantaggio ...

Il programma completo della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con le batterie del paraCanottaggio, e si proseguirà con le batterie delle specialità olimpiche e non olimpiche del Canottaggio, mentre nel pomeriggio inizieranno i ...

17.18 Quarta batteria che parla la lingua serba di Aleksandar Filipovic, il quale si impone con il tempo di 7:04.15 precedendo il bielorusso Pavukou (7:06.97) e il finladese Ven (7:08.90). 17.15 Terza run del singolo maschile, ecco i risultati. In prima posizione il norvegese Kjetil Borch (6:59.25), alle sue spalle lo svizzero Stahlberg (7:03.24) e il messicano Cabrera (07.18.58). 17.11 ...

16.45 Emma Twigg va a segno nella quinta delle otto serie in programma: il crono di 7:43.81 consente alla neozelandese di piegare le resistenze della svedese Claesson (7:53.01) e della portoricana Toro arana (8:00.55). 16.39 Arrivano i risultati dal quarto gruppo. A mettere la prua davanti a tutte è la canadese Carling Zeeman (7:47.03), dietro di lei la transalpina Jacquet (7:51.25) e la ...

16.27 Nella prima run ruggisce l'austriaca Magdalena Lobnig (8.0:07.31) davanti alla namibiana Diekmann (8:11.86) e alla norvegese Madsen (8:16.05). 16.23 Si sono aperte le batterie relative al singolo donne. 16.19 Svetta la Cina in acqua 2: Liu/Zhang stampano un convincente 6:31.11 per bruciare Svizzera (6:35.10) e Sudafrica (6:43.70). 16.17 Spazio all'ultima heat del due di ...

16.17 Spazio all'ultima heat del due di coppia. 16.14 Chiudono definitivamente in terza piazza i ragazzi tricolore (6:33.08). A finire davanti a tutti è la Gran Bretagna di Collins e Thomas (6:28.53), seconda la Francia (6:30.54). 16.12 Si passa ai 1500: Infimo/Venier ancora terzi. Prima Gran Bretagna, seconda Francia. 16.10 Torniamo in acqua con gli azzurri che sono terzi a metà della ...