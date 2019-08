Lite tra mamme finisce al pronto soccorso

Uccide l'ex marito con una coltellata in strada dopo una Lite : arrestata 48enne : Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni al culmine di una lite nella loro abitazione a Margherita di Savoia, cittadina nota per le sue saline della provincia Barletta-Andria-Trani. La donna è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Cerignola (Foggia) e portata in caserma.La vittima si chiamava Nicola Prizzi, 53 anni. L’uomo era titolare di una impresa individuale specializzata nella riparazione di ...

Lite tra coniugi finisce nel sangue : donna uccide il marito a coltellate : Una discussione tra marito e moglie in fase di separazione si è tramutata in omicidio a Margherita di Savoia, in provincia...

Palermo : Lite tra vicini finisce con il ferimento di una coppia - arrestate due sorelle : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - Escalation di violenza a San Giuseppe Jato, piccolo centro del palermitano, quando una lite fra vicini, avvenuta per futili motivi, acuita da acredini pregresse, degenera fino ad arrivare ad al ferimento di due coniugi jatini. Secondo la ricostruzione dei militari, res

Palermo : Lite tra vicini finisce con il ferimento di una coppia - arrestate due sorelle : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – Escalation di violenza a San Giuseppe Jato, piccolo centro del palermitano, quando una lite fra vicini, avvenuta per futili motivi, acuita da acredini pregresse, degenera fino ad arrivare ad al ferimento di due coniugi jatini. Secondo la ricostruzione dei militari, resa possibile anche grazie alle testimonianze dei presenti, R. M. L.C., incitata dalla sorella, avrebbe esploso dalla propria abitazione ...

ELite Dangerous : un video ci mostra le attese navi per 16 giocatori Fleet Carrier : Frontier Developments ha offerto ai fan un sguardo ravvicinato alle attese navi per 16 giocatori Fleet Carrier di Elite Dangerous, che dovrebbero entrare a far parte della simulazione spaziale questo dicembre.Le Fleet Carrier, che saranno disponibili per tutti i giocatori di Elite Dangerous al momento del lancio, sono state inizialmente annunciate come parte dell'aggiornamento Beyond del 2018. Tuttavia, mentre si avvicinava il quarto e ultimo ...

ELite Stagione 2 : online il trailer della serie Netflix : Netflix ha rilasciato il trailer della seconda Stagione di Elite, l’acclamata serie che ritornerà sulla piattaforma streaming dal prossimo 6 Settembre 2019. Oltre al trailer, viene fornita qualche piccola anticipazione dalla trama: Un nuovo anno scolastico è iniziato a Las Encinas, vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile. I segreti sono un peso quasi ...

Giro d’Italia 2020 - percorso durissimo : Etna - Zoncolan - Colle delle Finestre - Fraiteve. Sfilza di saLite : il possibile tracciato e le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 si preannuncia davvero molto duro con una serie di salite estremamente impegnative che metteranno a durissima prova tutti i ciclisti. Questo sembra essere lo scenario a circa tre mesi dalla presentazione ufficiale del percorso, le indiscrezioni della vigilia che stanno emergendo nelle ultime settimane parlano infatti di una serie di ascese di primissimo piano che renderanno il tracciato particolarmente selettivo ed ...

ELite - The Politician e The I-Land i trailer delle serie Netflix in arrivo : Netflix ha rilasciato trailer e video di tre serie tv in arrivo nelle prossime settimane nel corso del mese di settembre.Prima ad arrivare il 6 settembre è Elite, il teen drama spagnolo che esplora la vita all'interno di una scuola privata in cui arrivano tre ragazzi provenienti da un mondo popolare, creando un incontro-scontro con gli altri compagni.prosegui la letturaElite, The Politician e The I-Land i trailer delle serie Netflix in arrivo ...

Il Segreto - trame al 30 agosto : Fe finge di morire - Elsa ferma una Lite tra Isaac e Alvaro : Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra che ha superato le 2000 puntate in Italia. Nei prossimi appuntamenti in onda dal 26 al 30 agosto su Canale 5, Mauricio Godoy aiuterà Fe Perez ad inscenare la sua morte, mentre Alvaro Fernandez sarà protagonista di un lite con Isaac Guerrero dopo aver baciato Elsa Laguna. Il Segreto: Julieta addolorata per la 'morte' di Fe Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate che i ...

Gamescom 2019 : ChernobyLite torna a mostrarsi nel nuovo gameplay trailer dedicato alla storia : Chernobylite è il nuovo gioco survival horror sviluppato da The Farm 51, studio che probabilmente ricorderete per Get Even, ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl.Lo studio è stato tra i protagonisti della Gamescom 2019 con un nuovissimo trailer. Invece di concentrarsi sugli spettri che aleggiano nella Zona di Esclusione, questa volta il video si focalizza sull'obiettivo del giocatore di trovare la ...

Ibiza - Lite fuori da una discoteca : "Siete napoletani? Non potete entrare" : Il padre di una delle ragazze racconta l'episodio su Facebook: "Insultati anche da un gruppo di milanesi"

SparkLite : l'action adventure si mostra in un nuovo trailer : Durante la Gamescom 2019, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'action adventure Sparklite, titolo indie di punta presto in arrivo anche su Nintendo Switch.Come detto in apertura, Sparklite è un colorato action adventure ambientato in una terra in continuo mutamento. Il giocatore rivestirà i panni di Ada e dovrà ingaggiare i nemici in combattimenti con visuale dall'alto. Avrà a disposizione un ampio di numero di armi e gadget ...

Torino - 65enne uccide la moglie e si costituisce/ Lite sfociata in tragedia : Omicidio Torino, dramma in corso Orbassano: una donna è stata uccisa dal marito 65enne con una lima per modellismo, da chiarire la dinamica dei fatti.

Come stanno i migranti a bordo? Dopo la Lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola