L’inno “C’è solo l’Inter” che sostituisce “Pazza Inter” è l’esaltazione

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’inno che al San Siro soppianterà “Amala” con il ritornello “Pazza Inter” che a Conte proprio non piace, sarà “C’èl’Inter”. Un inno composto da Elio e Graziano Romani. Più bello, meno commerciale e più ancorato alla storia nerazzurra, scrive l’edizione milanese del Corriere della Sera. Il testo, omaggio all’indimenticato vicepresidente Peppino Prisco, rimarca che il club non è mai stato in serie B. Sottolinea “io non rubo il campionato”. “Fonde la passione nerazzurra condell’anti-juventinità”. Ziliani oggi scrive che la decisione di Conte e dell’Inter è “una cagata pazzesca” e che il tecnico nerazzurro sta trasformando l’Inter in Jnter, su modello della Juventus. Singolare che sembri quasi una contrapposizione all’amore di un tempo. E che ...

