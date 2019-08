Ligue 1 | Nizza-Marsiglia sospesa per cori e striscioni omofobi | l’arbitro Turpin usa il

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019)dopo 28 minuti per: l’arbitro Clementusa il pugno duro in linea con le ultime decisioni attuate nei campionati francesipresenti allo stadio, dopo appena 10 minuti dal fischio di inizio, la partita fra OGe Olympiqueè stata. L’abitro Clementha interrotto il match dopo 28 minuti di gioco e diversi annunci dello speaker che invitava i tifosi a ritirare glie far cessare i. Il pugno duro utilizzato dall’arbitro è in linea con le decisioni attuate in diverse altre partite in Francia: il 16 agosto Nancy-Le Mans, gara di2, è stataper alcuni minuti. Stessa sorte è toccata nello scorso weekend a Brest-Reims e Monaco-Nimes. Dopo 10 minuti di pausa la gara è ripresa regolarmente. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE ...

GoalItalia : Caos in Ligue 1: Nizza-Marsiglia sospesa per cori e striscioni omofobi ?? - sportface2016 : #Ligue1, #NizzaMarsiglia sospesa per striscioni omofobi - Marylena_88 : RT @GoalItalia: Caos in Ligue 1: Nizza-Marsiglia sospesa per cori e striscioni omofobi ?? -