L’Equipe | al Psg interessa Malcuit ma il Napoli chiede troppo

L’Equipe : “assurdo il rigore fischiato al Psg - era mani involontario : così non si rispetta il calcio” : L’Equipe affida ad Anthony Clément il commento della prima giornata di campionato della Ligue1. Ed è un commento in larga parte negativo. Sia per il campionato in sé sia per il rigore assegnato al Psg per un presunto fallo di mano di Martinez del Nimes. L’editorialista comincia scrivendo che una nuova stagione è partita come se nulla fosse cambiato, col Monaco e il Marsiglia che trasmettono sempre la voglia di lasciare il calcio per ...