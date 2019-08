Le Parisien | il Psg pensa a Icardi come rinforzo in attacco

Le Parisien : il Psg rifiuta l’ennesima offerta del Barcellona per Neymar : Arriva l’ennesimo no del Psg su Neymar al Barcellona. Secondo l’edizione odierna de Le Parisien, il club francese ha rifiutato l’ultima offerta formulata dai catalani per riportare a casa il brasiliano. La trattativa va avanti da tempo e il Psg non si muove dalla sua idea di lasciar partire Neymar solo con un prestito con obbligo di riscatto. Mentre il Barcellona aveva provato l’ennesimo escamotage offrendo 20 milioni e ...