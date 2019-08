Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : nuova eruzione per lo Stromboli - 28 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. nuova eruzione stamane del vulcano siciliano Stromboli: tanta paura ma nessun ferito. I dettagli, 28 agosto 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Iniziato ultimo incontro Pd-M5s - 28 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. E' cominciato circa un'ora fa l'ultimo incontro alla Camera fra il Pd e il M5s per trovare la quadra finale, 28 agosto 2019,

Calciomercato - le notizie di oggi : scambio Sampdoria-Spal - le novità su Icardi - le altre trattative : POSSIBILE scambio Sampdoria-Spal – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative caldissime, le squadre si preparano a rinforzarsi dopo la prima giornata del campionato di Serie A e completare le rose. Contatto tra Sampdoria e Spal, le due società stanno lavorando ad un possbile scambio che riguarda Viviani e Sala, aggiornamenti previsti tra oggi e domani. Il Torino deve fare i conti con il caso Nkoulou ma si muove anche in entrata, ...

Le notizie di oggi (ore 23 - 30) : DI MAIO VICEPREMIER DIVIDE PD E M5S, I PENTASTELLATI AVVERTONO: IN CASO DI ACCORDO SERVE LA RATIFICA DI ROUSSEAU I Dem: se insiste per quell'incarico rischia di saltare tutto. I Cinquestelle: se c'è accordo, la settimana prossima parola alla base. Domani nuovo incontro tra le delegazioni e poi Mattarella concluderà le consultazioni ricevendo Pd, Lega e M5s. Poi l'incarico al premier dimissionario o esecutivo elettorale. ...

notizie di oggi (ore 19 : 30) : SI SBLOCCA LA TRATTATIVA M5S-PD, I DEM APRONO A CONTE PREMIER MA DICONO NO A DI MAIO VICE Riparte il confronto fra le due delegazioni. Decisiva la mossa di Palazzo Chigi che assicura: in presenza di Conte nessuna richiesta di affidare il Viminale a Di Maio. In precedenza il Nazareno aveva attribuito lo stop dei colloqui alle "ambizioni personali" del capo politico del movimento. Zingaretti resterà fuori dal governo. Al via il secondo giro di ...

Le notizie di oggi (ore 15.30) : LA CRISI SI AVVITA: TENSIONI SULLA CASELLA DEL VIMINALE, PD A M5S: "FATE CHIAREZZA ENTRO LE 16" Salta l'incontro in programma questa mattina. I 5 stelle: "Dem confusi, senza il si' a Conte inutile vedersi". Il Nazareno: "Accordo a rischio per le ambizioni personali di Di Maio, basta diktat, parliamo di programmi". La replica del movimento: "Di Maio non ha mai chiesto il Viminale". Fonti di palazzo Chigi: in presenza di Conte non è mai stato ...

Le notizie di oggi (ore 11 - 30) : LA CRISI SI AVVITA: SALTA L'INCONTRO PD-M5S, DI MAIO "SENZA IL SÌ A CONTE PREMIER INUTILE VEDERSI" Poco prima della nuova riunione, convocata per le 11, il leader pentastellato attacca: i dem confusi, ieri dopo 4 ore non si è arrivati a nulla, così non si può lavorare, o si cambia atteggiamento o nessun nuovo incontro. I vertici dem si riuniscono al Nazareno, la Direzione domani mattina. Tra i nodi, oltre i nomi, anche i ...

Le notizie del giorno – Moggi ironico sul Var - caos Barcellona - a Torino scoppia il caso Nkoulou : Moggi ironico SUL VAR – “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries Mertens. “Di ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nuovi undici di Fiorentina e Bologna - tegola Inter per Sanchez : IL NUOVO 11 DELLA Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Le notizie di oggi (ore 23 - 30) : CONTE BIS: TRATTATIVA SERRATA PD-M5S PER PREMIER E MINISTRI, TRA I NODI DA SCIOGLIERE VIMINALE, DIFESA ED ECONOMIA Ore decisive per un accordo di governo tra dem e 5 Stelle. Zingaretti e Di Maio si vedono prima per mezz'ora. In corso il secondo incontro a Palazzo Chigi tra Di Maio, Zingaretti, Orlando e Conte, rientrato dal G7 di Biarritz. Da domani al via le consultazioni al Quirinale: alle 16:00 parte la due giorni di colloqui del Colle, il ...

