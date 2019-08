Le azioni assegnate ai dipendenti formano reddito da lavoro imponibile

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sempre più spesso le grandi aziende italiane e straniere, e in particolare molte cosiddette public company, remunerano i propridi alto livello dirigenziale assegnando loro delledella società per cui lavorano. Proprio a tal proposito, il 26 agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n° 347 nella quale ha chiarito il regime di tassazione delleai. In sintesi, l'AdE ha spiegato che questevanno consideratedadipendente e vanno tassate in capo ai lavoratori....