L' addio di Calenda al Pd e il punto sulle consultazioni bis

Calenda - la lettera di addio al Pd : «Caro Nicola - caro Paolo - mi dimetto - traditi i valori» : Le parole del neoparlamentare europeo. La decisione era stata già annunciata nelle scorse ore in risposta all’accordo di governo con il M5S: «Stringendo questa alleanza, il Pd rinuncia a combattere per le sue idee e i suoi valori. E questo non posso accettarlo»