L' accordo tra Pd e M5s c' è Ora il verdetto del Quirinale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il Pd ha dato il via libera al nome di Giuseppe Conte per un secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, conferma il raggiungimento di un'intesa con il Pd su un Conte bis. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera. Un passo in avanti che ha spinto Carlo Calenda a lasciare il Partito Democratico. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo governo con una nuova maggioranza politica. Abbiamo accettato la proposta de M5s di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa il nome del premier, che ci è stato Indicato nei giorni scorsi" ha detto il segretario del Pd. Ore 19,00 - Di Maio: "con il Pd per ...

