La vérité | il Festival di Venezia inizia con un grande film

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Serena Nannelli Deneuve e Binoche, al servizio del cineasta giapponese Kore'eda, danno vita a un rapporto madre-figlia memorabile: spassoso, tenero e drammatico. Ma soprattutto universale. Ad aprire la settantaseiesima Mostra del Cinema diè stato ilin concorso "La" del regista Hirokazu Kore'eda, un family-drama che, partendo dalla descrizione di un rapporto madre-figlia, finisce col riflettere sul tempo che passa e sul mestiere di attrice. Per il regista e sceneggiatore giapponese si tratta del primogirato fuori dal suo Paese e dotato di un cast internazionale di assoluto prestigio, che annovera nomi come Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke. Fabienne (Catherine Deneuve) è una star del cinema francese che quando pubblica la sua autobiografia riceve a Parigi la visita della figlia Lumir (Juliette Binoche), tornata da New York assieme ...

