La vérité a Venezia 76 | ritratto di famiglia con Catherine Deneuve e Juliette Binoche

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sono un'attrice, non posso raccontare la nuda verità. Giocando su segreti e bugie, il maestro giapponese Hirokazu Kore'eda apre la rassegna cinematografica più importante al mondo. La76 è undidolce-amaro, e più nel particolare è la storia di un rapporto conflittuale tra due donne, madre e figlia. Fabienne (la straordinaria) è una star del cinema, ammirata dagli uomini e dal suo pubblico. Nel corso della sua fluida carriera ha collezionato l'affetto dei fan e dei prestigiosi premi, ma non è riuscita a conquistare l'amore di sua figlia Lumir (la brava).La donna, una sceneggiatrice che vive a New York, si reca dall'eccentrica attrice in occasione dell'uscita di un libro autobiografico in cui Fabienne illustra luci ed ombre - più luci che e ombre in realtà - della sua vita e della sua carriera. Lumir ha dovuto ...

