La trattativa tra M5s e Pd nei titoli di apertura dei giornali 

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Giornata ad altissima tensione politica, quella di ieri: dal vertice previsto in mattinata e poi cancellato a un clima di ritrovato confronto. È stata perciò un'altra giornata difficile, quella tra Pd e M5S, che dovrebbe portare sulla strada di un nuovo governo. Conte e Zingaretti si sono messi al lavoro, ma i democratici avvertono che Luigi Di Maio insiste per avere la vicepresidenza ma così facendo rischia di far saltare tutto. Oggi le delegazioni salgono al Quirinale per le consultazioni finali. Domani l'incarico. IL CORRIERE DELLA SERA Pd-M5S,a ostacoli Conte e Zingaretti al lavoro. Ma i dem: Di Maio insiste perla vicepresidenza, così salta tutto LA REPUBBLICA Rieccolo Pronto il Conte bis. Sta per nascere il governo giallo-rosso L'ultimo ostacolo rimasto è Di Maio: vuole per sé vicepresidenza e Difesa. “Ma il voto su Rousseau deciderà tutto” LA ...

Agenzia_Ansa : Di nuovo in bilico la trattativa tra #M5s e #Pd per il #governo. 'Rischia di saltare tutto - dicono i dem - perché… - MediasetTgcom24 : Fonti Pd: trattativa è tra Conte e Zingaretti #Governo - SkyTG24 : Si sblocca la trattativa #Pd-#M5S, i Dem aprono a #Conte premier ma no #DiMaio vice. In corso un vertice tra i capi… -