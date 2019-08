Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Lacontinua a far parlare di sé. Già più volte in passato ha affermato sui social di aver avuto rapporti con Mauro Icardi. Adesso, nuove rivelazionisu Twitter: “Volevo stare zitta ma non riesco la signora #wnadanara dice che a #MauroIcardi non le piacciono ima vorrei ricordargli che illobenissimo detto ciò appena fonti importanti usciranno le#censored su un noto settimanale #inter”. Volevo stare zitta ma non riesco la signora #wnadanara dice che a #MauroIcardi non le piacciono ima vorrei ricordargli che illobenissimo detto ciò appena fonti importanti usciranno le#censored su un noto settimanale #inter —(@guenda) August 28, 2019 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb ...

CalcioWeb : La trans Guendalina #Rodriguez shock: '#Icardi il c***o lo succhiava benissimo' [FOTO] - Novella_2000 : Wanda Nara incinta e tradita da Mauro Icardi con una trans? La verità - LadyNews_ : Wanda Nara smentisce il tradimento di Mauro Icardi con la trans Guendalina Rodriguez: “Fake news” -