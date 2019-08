La Serie A parte con il botto | il meglio del calcio italiano è su NOW TV

Serie A - partenza record : media di oltre 26 mila spettatori - mai così negli ultimi 15 anni! : La Serie A TIM 2019/2020 parte stabilendo un record nelle presenze allo stadio. Mai, dall’introduzione del format a 20 squadre nella stagione 2004/2005, era stato superato il tetto delle 26 mila presenze medie a partita nella prima giornata di campionato. Ed estendendo il confronto su arco temporale si rafforza il primato: da dieci anni, in qualsiasi turno di campionato disputato ad agosto, non veniva raggiunta la soglia di 26.140 ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si riparte a Parma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Grande intervento di De Sciglio che interviene su Gervinho ma rischiando di atterrarlo in area di rigore. 47′ Ritmi blandi in questo avvio: si studiano le squadre. 46′ Si riparte in quel di Parma! INIZIO SECONDO TEMPO 18.51 La Juventus termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 allo Stadio Tardini contro un Parma caparbio e sin subito pronto a lottare. La Vecchia Signora ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : parte la 118esima edizione della massima Serie italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Curioso aneddoto: Roberto D’Aversa, con la camicia bianca, è dovuto rientrare negli spogliatoi per cambiarsi per il rischio di potersi confondere con i giocatori gialloblù. 8′ Buona giocata sulla destra di De Sciglio: Iacoponi si rifugia in angolo. 6′ Pazzesco uno-due tra Higuain e Ronaldo: tiro alle stelle del portoghese dopo il tacco dell’argentino. 5′ ...

La Serie A riparte su Sky : 266 partite in esclusiva e 16 big match : Il conto alla rovescia è ormai concluso. Oggi daremo il calcio d’inizio alla Serie A 2019-2020, che vedrà ancora una volta la Juventus, forte degli ultimi otto scudetti consecutivi, partire da favorita. Chi riuscirà a fermare la corsa dei bianconeri o assisteremo all’ennesima conferma? Le emozioni non mancheranno e Sky si prepara a raccontarle a […] L'articolo La Serie A riparte su Sky: 266 partite in esclusiva e 16 big match è ...

Serie A - la Juventus riparte da Parma : appuntamento su Sky : Saranno i campioni d’Italia della Juventus, forti della conquista degli ultimi otto scudetti consecutivi, ad aprire la Serie A 2019-2020 in una trasferta che non sarà comunque da sottovalutare: i bianconeri debuttano infatti sul campo del Parma, una delle sorperese più positive della scorsa stagione. Chiellini e compagni dovranno però fare a meno della presenza […] L'articolo Serie A, la Juventus riparte da Parma: appuntamento su Sky ...

Serie A - inizia il grande spettacolo : ecco la griglia di partenza di CalcioWeb : La Juventus resta in pole position, ma Napoli e Inter lotteranno per lo scudetto in un campionato avvincente. Poi c’è la Roma, che con Dzeko e Kolarov è riuscita a trattenere i top player rinforzando la squadra con un ottimo mercato. Ma nella lotta per la Champions League ci sono anche Lazio e Atalanta. Il Milan non convince, a Giampaolo servirà tempo. Il Torino di Mazzarri è solido ma non ancora competitivo per un salto di qualità. ...

Guida Tv Sabato 24 agosto - i programmi di oggi: parte la Serie A

William Hill ai nastri di partenza della Serie A con le sue Migliori Quote : Parte domani una nuova straordinaria stagione di calcio, con il match di apertura che vede impegnata la capolista delle scorse sette stagioni, la Juventus, in casa del Parma. Dando uno sguardo alla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, i campioni in carica partono in vantaggio (1.32), nel caso, invece, di vittoria da parte dei crociati la posta verrebbe moltiplicata per 11.00. Allettante l’opzione del pareggio, ...

Serie B - si parte con Pisa-Benevento : coreografia speciale per la gara inaugurale - il programma della serata : La tradizione e la storia di Pisa saranno protagoniste venerdì 23 agosto all’Open Day della Serie BKT. La partita inaugurale del campionato, fra i toscani e il Benevento, si caratterizza ancora una volta di significati e ideali promossi dalla Lega B, di valorizzazione del territorio, della cultura, e del legame con la propria gente e i propri tifosi. Nel pre partita infatti quaranta figuranti in rappresentanza dei Cortei del Gioco del ...

Serie A - si parte : le quote e i pronostici della prima giornata : Vacanze finite per la Serie A che torna in campo per il via del campionato 2019/20. La Juventus, debuttante in trasferta, è incaricata di alzare il sipario sulla nuova stagione: la vittoria della squadra di Sarri contro il Parma vale 1,31 la posta in gioco. Il segno «X» vale invece 5,10 mentre un exploit inatteso degli emiliani pagherebbe 11,00 volte la scommessa. Uno scontro che dovrebbe, inoltre, vedere numerose reti: la possibilità di ...

La Serie A TIM riparte su DAZN : subito l’Inter di Conte : L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT ripartono in streaming live e on demand a partire da questo weekend. La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio appuntamento: Roma – Genoa, con l’esordio del nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca, […] L'articolo La Serie A TIM riparte su DAZN: subito l’Inter di Conte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Riparte la Serie A : come seguire il campionato in streaming : Dove vedere la Serie A in streaming – La Serie A 2019/2020 è pronta a partire. Sabato 24 agosto, dallo stadio “Tardini”, Parma e Juventus alzeranno il sipario sulla nuova stagione. Anche gli appassionati si apprestano a seguire le proprie squadre del cuore, possibilità che anche quest’anno viene offerta in diretta streaming, oltre che in […] L'articolo Riparte la Serie A: come seguire il campionato in streaming è stato realizzato da ...

