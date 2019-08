La ratifica

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nonostante le recenti, fantasiose, affermazioni del Ministro (ancora per poco) Salvini, la crisi del cosiddetto Governo “giallo verde” non è dovuta al Movimento 5 Stelle, che sino all’ultimo ha accettato ogni imposizione dall’aggressivo alleato leghista, compreso il voto al decreto Sicurezza bis in Senato, perché – come affermato da esponenti del Movimento – quei provvedimenti erano in quota Lega, e non si poteva far cadere il Governo, avendo molte cose da fare nei prossimi mesi.Il Movimento, invece, ha subito la crisi, ma data la clamorosa inesperienza politica di Salvini, si è trovato in una insperabile situazione di vantaggio. Il timore di essere accusati di irresponsabilità per avere causato la caduta del Governo, timore che aveva bloccato l’azione del Movimento, è stato fugato dalla improvvida scelta di ...

