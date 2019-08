La rassegna stampa di mercoledì 28 agosto – Altra dinamite per Conte | non è mai troppo

La rassegna stampa di martedì 27 agosto – Le prime pagine di calcio : “guarda che Inter” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, importanti indicazioni dopo la prima giornata del campionato di Serie A. Nel match di ieri in campo la nuova Inter di Antonio Conte, avvio convincente per i nerazzurri che hanno dominato in lungo ed in largo contro il Lecce, il risultato di 4-0 ...

La rassegna stampa di lunedì 26 agosto – Tutti in piedi per Sinisa - Milan a zero - la notte dell’Inter [FOTO] : rassegna stampa – Sui giornali di oggi, 26 agosto, si parla di Serie A. La prima giornata si è quasi conclusa e ci sono state già indicazioni importanti. Stasera l’esordio dell’Inter, in casa contro il Lecce, intanto l’altra Milanese stecca alla prima. Sconfitta al debutto per il Milan di Giampaolo contro l’Udinese. La Gazzetta dello Sport è eloquente: “Milan a zero”. L’Atalanta rimonta a ...

La rassegna stampa di domenica 25 agosto - le prime pagine di calcio : “Dove eravamo rimasti?” : La rassegna stampa di domenica 25 agosto – I principali quotidiani sportivi odierni dedicano ovviamente le loro prime pagine all’inizio della Serie A. Due gli anticipi: Juve e Napoli cominciano come avevano finito, vincendo. “Dove eravamo rimasti?” scrive la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport, in riferimento ai bianconeri, titola: “Basta la vecchia, la Juve passa a Parma senza bisogno di ...

La rassegna stampa di sabato 24 agosto – E’ qui la festa - febbre a 90° - Icardi quale scegli? [FOTO] : rassegna stampa – Riparte oggi la Serie A. E sui quotidiani sportivi italiani non si poteva parlare d’altro. Cresce l’attesa per l’esordio di Juventus e Napoli. La Gazzetta dello Sport definisce quello che sta per iniziare il più bel campionato degli ultimi anni, titolando “E’ qui la festa”. Per il Corriere dello Sport al via una Serie A storica e bollente. Il quotidiano romano apre con ...

La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – In primo piano Icardi e i problemi della Juve [FOTO] : La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ancora una volta alla questione Icardi e ai numerosi problemi della Juventus tra le difficoltà nella cessione degli esuberi e la vicenda Sarri, costretto a saltare le prime due gare di campionato. “Juve cassa per Icardi” scrive la Gazzetta dello Sport nel suo riquadro centrale. “Juve a handicap” si ...

La rassegna stampa di giovedì 22 agosto – Le prime pagine di calcio : “Icardi day” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco è ovviamente il calciomercato con gli ultimi caldissimi giorni di trattative, da decidere ancora il futuro di Mauro Icardi, la rosea titola con: “Icardi day”, rimane la Juventus per l’argentino ma ...

La rassegna stampa di mercoledì 21 agosto – All’attacco con oltre 2000 gol - Mr dribbling - Toro furioso [FOTO] : rassegna stampa – Tanto calciomercato sulle prime pagine sportive di oggi, mercoledì 21 agosto. La sessione estiva è sempre più vicina alla chiusura, ma arrivano ancora colpi importanti. Su tutti Lozano, Ribery e Sanchez, ma anche Zappacosta, tutti attesi dalle visite mediche e dalle rispettive firme con i loro nuovi club. La Gazzetta dello Sport apre con “All’attacco”, con bomber da oltre 2000 gol in carriera, per ...

La rassegna stampa di martedì 20 agosto – Si parla di attaccanti : Dybala - Icardi - Neymar - Sanchez - Balo [FOTO] : La rassegna stampa di martedì 20 agosto – E’ di attaccanti che si parla nelle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Dallo stallo sulla situazione Icardi alla presentazione di Balotelli: “Balo il signor sì, Icardi il signor no” scrive la Gazzetta dello Sport. “Riunited” si legge nel riquadro centrale del Corriere dello Sport, che spiega come Alexis Sanchez è ad un passo dall’Inter e ...

La rassegna stampa di lunedì 19 agosto – La coppia dei sogni - Icardi ultimatum - a chi la 9 della Juve? [FOTO] : rassegna stampa – Tanto mercato sulle prime pagine sportive di oggi. E non poteva essere altrimenti visto che mancano meni di due settimane alla chiusura della sessione estiva e 5 giorni all’inizio del campionato. La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter titolando: “La coppia dei sogni”, in riferimento a Sanchez-Lukaku con il cileno vicinissimo ai nerazzurri. Interessante focus della rosea su cosa manca ad ...

La rassegna di stampa di domenica 18 agosto – Inter Maravilla - Icardi si chiude - Balo ci riprova [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine sportive di oggi, domenica 18 agosto, impazza il calciomercato. La Gazzetta Sportiva apre con “Inter Maravilla”, con i nerazzurri ad un passo dal riportare in Italia Alexis Sanchez. Intervista esclusiva al ct della Nazionale Roberto Mancini, che dà le carte al campionato in partenza settimana prossima. Il Corriere dello Sport titola “Icardi si chiude”, in riferimento alla ...

La rassegna stampa di sabato 17 agosto – Il rinnovo di Dzeko apre altri scenari sugli attaccanti : La rassegna stampa di sabato 17 agosto – In primo piano viene messo in risalto l’inaspettato rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Questa operazione, in un certo senso, potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la girandola di attaccanti in Serie A. “Dzeko firma e resta, Icardi solo il Napoli e la Juve” si legge ad esempio sul Corriere dello Sport. “Dzeko spinge Icardi alla Juve” è quanto ...

La rassegna stampa di giovedì 15 agosto - le prime pagine di calcio : tutti con Dybala [FOTO] : La rassegna stampa di giovedì 15 agosto – In primo piano tra i quotidiani sportivi nazionali c’è Dybala, autore di una doppietta nel test di ieri a Villar Perosa dopo essere stato applaudito dai suoi tifosi. Un segnale forte da parte della Joya, anche se Paratici non ha ancora chiuso le porte alla cessione. “Juve tanta Joya” scrive la Gazzetta dello Sport. Per TuttoSport, invece, “Resta alla Juve“. Il ...

La rassegna stampa di mercoledì 14 agosto – Lukaku spacca tutto - la Juve blocca il mercato [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine sportive di oggi si parla come sempre di calciomercato. E’ la Juventus a dettare legge anche in questo ambito. La Vecchia Signora deve cedere almeno 5-6 giocatori prima di pensare all’ultimo colpo in entrata. Il Monaco è piombato su Rugani e Matuidu, stando a quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport“. Il Bayern rivuole Mandzukic. Sempre i ...

rassegna stampa di martedì 13 agosto - in primo piano il mercato : Donnarumma - Chiesa - Lozano e non solo… [FOTO] : Rassegna stampa di martedì 13 agosto – In primo piano per quanto riguarda i quotidiani sportivi c’è il calciomercato, con alcune squadre e alcuni calciatori al centro della contesa. La Gazzetta dello Sport si concentra su Donnarumma e Chiesa: “Donnarumba Milan, Isco o James” si legge nel riquadro in alto. Poi in basso: “Battaglia in… Chiesa“. Il Corriere dello Sport dedica invece lo spazio grande ...