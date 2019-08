La presidente di giuria a Venezia 76 | «Non applaudirò Polanski»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019)76, tutti gli arrivi delle star76, tutti gli arrivi delle star76, tutti gli arrivi delle star76, tutti gli arrivi delle star76, tutti gli arrivi delle star76, tutti gli arrivi delle starL’arte, separata dalla persona. Lucrecia Martel,dial Festival di, ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di partecipare alla cena di gala che è stata organizzata in onore di Roman. «In questo momento, rappresento le molte donne che, in Argentina, stanno lottando per questioni simili. Non voglio dovermi alzare in piedi ed applaudire», ha spiegato la regista sudamericana, facendo riferimento alle condanne che, negli anni, sono state inflitte a. LEGGI ANCHERomancontro #MeToo: «Un'isteria collettiva» Era il 1977, quando il regista polacco fu accusato di aver stuprato, con l’ausilio di sostanze ...

msfabiola_ : RT @RollingStoneita: #Venezia76, #LucreciaMartel contro #RomanPolanski: «Non riesco a separare l'uomo dall'arte» #28agosto https://t.c… - il_letterino : RT @RollingStoneita: #Venezia76, #LucreciaMartel contro #RomanPolanski: «Non riesco a separare l'uomo dall'arte» #28agosto https://t.c… - RollingStoneita : #Venezia76, #LucreciaMartel contro #RomanPolanski: «Non riesco a separare l'uomo dall'arte» #28agosto -