Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) (foto di Ylvers / Pixabay) Gli occhi delsono puntati sugliche stanno devastando l’Amazzonia dove, è vero, sono aumentati rispetto al recente passato. Ma c’è una regione deldove i focolai sono ancora più numerosi: si tratta dell’Africa sub-sahariana. Lo scrive l’Independent, citando dati raccolti dalla Nasa, secondo i quali al momento ci sono 6.902 focolai attivi in Angola e 3.395 in Repubblica democratica del Congo. Mentre in Brasile sono 2.127. Non si tratta, ovviamente, di una gara. Piuttosto del tentativo di non perdere di vista il quadro generale. Utilizzando i dati della Firms (Fire Information for Resource Management System) dell’agenzia spaziale americana, Wired ha costruito questa, che rappresenta gliattivi nell’ultima settimana:  I dati sono stati estratti nella mattinata di mercoledì 28 agosto. Ogni ...

antocalderone : La mappa degli incendi nel mondo: l’Africa sta bruciando più dell’Amazzonia - MilanoCitExpo : La mappa degli incendi nel mondo: l’Africa sta bruciando più dell’Amazzonia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - WblowerItalia : L’Italia disegnata dalle segnalazioni dei whistleblower aiuta a comporre una mappa dei molti comportamenti scorrett… -