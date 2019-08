La “lepenizzazione” della Lega non è cosa buona per te

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Vedremo nei prossimi mesi la “navigazione” del governo giallo-rosso e vedremo se sarà capace di riportare il sistema politico italiano a un sano bipolarismo (dipenderà essenzialmente dalla capacità del Pd di assorbire il movimento grillino: inteso come elettori e, in qualche caso, come elementi del gruppo dirigente).Allo stato però la crisi di governo più pazza del mondo ha già avuto un effetto politico di primaria grandezza, che si è verificato dall’altra parte dello schieramento, cioè a destra.Si tratta di una sorta di “lepenizzazione”, che per ragioni sia interne che (soprattutto) internazionali è oggi un movimento dai forti consensi tra gli elettori ma fuori dall’area di governo, fuori dalla stanza dei bottoni in Europa e (si veda al tweet di Donald Trump) assi poco in ...

