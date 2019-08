La Juve supera lo United | è al terzo posto su Instagram

CorSport : La Juve supera l’Inter per Lukaku e mette Dybala sul mercato : Una giornata storica quella di ieri, scrive il Corriere dello Sport. La Juve ntus ha praticamente scaricato Dybala dopo quattro anni d’amore e sorpassato l’Inter nella trattativa per Lukaku . Il club bianconero ha fatto sapere a La Joya di averlo messo sul mercato a vantaggio dello United. L’operazione che si muove sull’asse Torino-Manchester potrà saltare solo se l’argentino si rifiuterà di trasferirsi oltre Manica, ...

Amichevole - la Juve ntus supera l'Inter ai rigori nel primo derby d'Italia della stagione : Amichevole di lusso per gli appassionati di calcio, che a ora di pranzo di oggi mercoledi 24 luglio si sono goduti il primo derby d'Italia della stagione . Se lo aggiudica la Juventus ai rigori ma l'assetto di entrambe le squadre è ancora da mettere a punto. Per l'attacco bianconero Maurizio Sarri sceglie Ronaldo e Higuain che, numeri alla mano, hanno una confidenza straordinaria col gol. Nel l'Inter attacco affidato al giovanissimo Esposito, ...

Indiscrezione Sportmediaset – Icardi-Napoli - domani incontro ADL-Wanda Nara per superare la Juve! Le cifre : Indiscrezione Sportmediaset, incontro ADL-Wanda Nara Sportmediaset riporta una clamorosa Indiscrezione di mercato su Icardi, riguarda un probabile incontro domani tra De Laurentiis e Wanda Nara moglie ed agente di Mauro Icardi. Inter news – Mauro Icardi non rientra più nei piani dell’Inter e come riporta Sport Mediaset, la Juve è ancora solo un’ipotesi. I club nerazzurro non hanno alcuna intenzione di farsi prendere ...