La Domenica Ventura | Stefano Bettarini opinionista nel programma dell' ex moglie Simona?

Paola Ferrari su Simona Ventura a La Domenica Ventura : "È la più brava - ma come si fa a passare da Temptation Island Vip al calcio?" : Alla fine Paola Ferrari l'ha spuntata ed ha ottenuto la conduzione de La Domenica Sportiva, trasmissione dalla quale mancava dalla stagione 2003-2004. La giornalista di Rai Sport, in vista del debutto di Domenica prossima, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, tornando ancora una volta a criticare la collega Diletta Leotta:Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non ...

RaiSport ridisegna la Domenica di Rai 2 : apre la Ventura - chiude Paola Ferrari di ritorno alla DS. Enrico Varriale a 90° Minuto : Paola Ferrari Auro Bulbarelli, direttore di RaiSport, e Carlo Freccero hanno messo a punto la domenica di Rai 2 per la stagione tv 2019/2020, che sarà a tutto sport tra nuove trasmissioni e ‘vecchi’ ritorni. Su tutti quello di Simona Ventura, che accenderà il dì di festa della rete – dalle 12.00 alle 13.00 – con La domenica Ventura, uno show che mescolerà sport e intrattenimento. A seguire, dopo il Tg2, il confermato ...

Programmi Rai Sport su Rai2 : Simona Ventura la Domenica mattina - Varriale a Novantesimo minuto : Nelle prossime settimane, con l'inizio della nuova stagione televisiva, cominceranno anche le trasmissioni Sportive. Per quanto riguarda la Rai, ci sarà, a livello di conduzioni, un rimescolamento delle carte abbastanza importante. Su Rai2 la principale novità sarà rappresentata dal ritorno di Simona Ventura, il cui nuovo programma dal titolo La domenica Ventura, andrà in onda dalle 12 alle 13, provando a far coesistere intrattenimento e ...

Simona Ventura ritorna su Rai2 con due reality e un contenitore Domenicale sul calcio : Quattro anni fa la sua ultima apparizione a viale Mazzini come giudice nelle 'Notti sul ghiaccio'. Poi l'avVentura albanese di Agon Channel e Fininvest. Per Super Simo il ritorno in Rai a inizio 2019 con 'The voice' ha rappresentato una seconda giovinezza per la sua carriera e da settembre si prende tutti i riflettori con la conduzione di ben tre programmi nel nuovo palinsesto delle reti pubbliche. Dall'isola delle tentazioni al ritorno al ...

Rai - Simona Ventura sbaraglia le rivali : condurrà La Domenica Ventura : A settembre - si legge sul sito Davide Maggio - Simona Ventura avrà l'arduo compito di accendere la Domenica sportiva di Rai 2, dove si ripresenteranno ai nastri di partenza i marchi storici come Quelli che il Calcio, 90° Minuto e l’appuntamento serale de La Domenica Sportiva, che anche nella pross

Rai 2 - arriva La Domenica Ventura : Simona Ventura Quella che da metà settembre vedrà Simona Ventura tornare ad un vecchio amore, la Domenica di Rai 2 tra sport e intrattenimento, sarà La Domenica Ventura. Questo dovrebbe essere il titolo della trasmissione pensato per la ‘mission impossible’ della conduttrice di Chivasso. A Simona l’arduo compito di accendere la Domenica sportiva di Rai 2, dove si ripresenteranno ai nastri di partenza i marchi storici come ...

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la Domenica - il Collegio - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

BOOM! Simona Ventura a Il Collegio e la Domenica a mezzogiorno : Simona Ventura Simona Ventura raddoppia sul due. Ma senza esagerare. Siamo in grado di anticiparvi che, nella prossima stagione televisiva di Rai2, la popolare conduttrice sarà impegnata in due nuovi progetti in onda, rispettivamente, nel daytime domenicale e in prima serata. Simona tornerà ad una sua grande passione, lo sport: la domenica presenterà un nuovo programma sportivo. Inoltre – rullo di tamburi – sarà la nuova voce ...

Simona Ventura perde La Domenica Sportiva? Paola Ferrari in pole : Simona Ventura non condurrà La Domenica Sportiva: Rai Sport pensa a Paola Ferrari Ieri vi avevamo parlato del possibile arrivo di Simona Ventura a La Domenica Sportiva. Proprio oggi, invece, Tvblog ha anticipato che Rai Sport non solo si è opposto all’idea del direttore di Rai2 Carlo Freccero, ma avrebbe già scelto un’altra conduttrice da affiancare al padrone di casa della trasmissione, Jacopo Volpi. Infatti, la divisione sportiva ...

Retroscena Blogo : La Domenica Sportiva - Rai Sport dice no alla Ventura - con Jacopo Volpi ci sarà Paola Ferrari? : Come avevamo ipotizzato ieri, raccontandovi in anteprima dell'idea di Carlo Freccero di affidare a Simona Ventura la nuova edizione di La Domenica Sportiva, alla fine sarebbe arrivato il no di Rai Sport. La testata avrebbe espresso contrarietà all'arrivo della conduttrice nello storico contenitore Sportivo di Rai2, preferendo a lei una giornalista interna. Insieme a Jacopo Volpi, che dovrebbe essere sicuro del posto da conduttore (una sorta ...

Rumors Tv : Simona Ventura alla «Domenica Sportiva» - Alessia Marcuzzi a «Temptation Island Vip»? : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookUn tempo c’era l’armonia, ora la tempesta. Il motivo del contendere è sempre uno: l’Isola dei Famosi. Da quando Simona Ventura, regina incontrastata del programma negli anni d’oro, ha scelto di partecipare come concorrente alla terza edizione targata Mediaset, qualcosa del suo rapporto con Alessia Marcuzzi si è rotto. A rivelarlo sono state entrambe, in occasioni diverse. Se Alessia ...