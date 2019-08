Kiss Kiss Napoli – Modugno | “Lozano ha mostrato grande umiltá | Ancelotti lo vede n quella

Radio Kiss Kiss Napoli – Compagnoni : “Tra Lozano e James non ho dubbi - questa la mia opinione” : Maurizio Compagnoni, commentatore Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, elogiando il Napoli per l’acquisto del messicano Hirving Lozano: “Lozano mi piace molto, è un calciatore che ha la ‘cazzimma’. Con gli innesti di Lozano, Elmas e Manolas dico che il Napoli ha accorciato il gap con la Juventus. Tra Lozano e James dico sicuramente il messicano, credo che è uno che può portarti più punti rispetto al colombiano nel ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Da Milano mi arrivano delle voci ma non mi sbilancio” : Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, parlando della sfida tra Juventus e Napoli e della questione Icardi : “Juve-Napoli non sará una partita Scudetto, siamo appena alla seconda giornata. Icardi? Potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Da Milano mi giungono voci che c’è qualcosa che si sta muovendo, non mi sbilancio ma pare che qualcosa stia cambiando. Il Napoli non ha ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Lozano calciatore duttile - somiglia all’ex idolo del San Paolo” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Lozano è un giocatore molto forte e mi sembra anche molto intelligente tatticamente. É molto duttile, ha un po’ tutto come ha detto lui stesso descrivendosi. E’ veloce, tecnicamente è molto bravo ma essendo uno che fa della velocitá la sua arma vuol dire che la tecnica non è la prima cosa. In certe accelerazioni potrebbe ...

Radio Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Le parole di Ancelotti danno entusiasmo - Lozano il vero colpo del calciomercato” : Valter De Maggio,direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal : “Carlo Ancelotti dà 10 al mercato del Napoli, si ritiene soddisfatto e si assume la responsabilità di dire che questa squadra ha le qualità per provare a vincere lo Scudetto. Queste parole di Ancelotti deve generare unione ed entusiasmo. Il Napoli ci crede. Qualcuno non ha apprezzato quello che è il vero acquisto del ...

Paracanoa - Mondiali Szeged 2019 : Esteban Farias cede il trono al giovane Peter Pal Kiss ed è argento : Esteban Farias abdica ai Mondiali di Paracanoa: l’azzurro non riesce a confermarsi su trono iridato, spodestato dal giovanissimo magiaro Peter Pal Kiss, che lo aveva battuto già agli Europei, e deve accontentarsi della medaglia d’argento nella specialità del KL1 200, conquistando però per l’Italia l’accesso alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L’ungherese vince in 45″42, precedendo l’azzurro di 0″75, ...

Kiss Kiss Napoli : La famiglia Icardi apre al Napoli. Wanda ha visitato la città quattro volte in 5 mesi : Mauro Icardi non chiude la porta al Napoli. Anzi. Secondo quanto riportato da Diego De Luca di Radio Kiss Kiss, l’argentino non ha mai scartato il club allenato da Ancelotti. Wanda Nara, sua moglie e procuratrice avrebbe addirittura visitato la città quattro volte, tra gennaio e maggio, segno di un’apertura nei confronti di un trasferimento in maglia azzurra. Nei pensieri della famiglia Icardi, dunque, non ci sarebbe solo la ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Raiola a Napoli non solo per Lozano - nuova veste per l’italo-olandese : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli lancia un’indiscrezione in merito alla presenza di Raiola a Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli – Secondo l’emittente Radiofonica, l’incontro tra il Napoli e Mino Raiola non ha avuto solo Hirving Lozano come tema centrale. Nel summit sembrerebbe emerso che l’agente possa fare da intermediario nella trattativa per portare Mauro Icardi a Napoli. Continua a leggere su ...

Kiss Kiss Napoli – Oliva : “La Juventus può fare tutto - hanno paura di andargli contro - vi ricordo cosa mi successe” : Patrizio Oliva, campione di pugilato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul divieto posto in un primo momento della Juventus, poi modificsto per i nati in Campania di assistere a Juve-Napoli: “La Juventus si può permettere di fare quello che vuole, alla Domenica Sportiva quando dissi che si giocava in undici contro quattordici, nessuno intervenne perchè hanno tutti paura di sbagliare. Dzeko per il Napoli? Noi abbiamo ...

Del Genio a Kiss Kiss : “Gli errori commessi dal Napoli hanno sempre gli stessi colpevoli - dimentichiamo degli aspetti importanti” : Paolo Del Genio, noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardanti tanti temi in casa Napoli : “Divieto ai nati in Campania? Resterò solo sul piano dell’ironia, parlare seriamente di questa vicenda è ridicolo, non mi va di parlarne seriamente. Noi abbiamo dei concetti che ci condizionano, il capro espiatorio per tutto quello che succede in attacco è Milik, ma hanno commesso errori anche ...

Kiss Kiss Napoli – Ceccarini : “Everton profilo interessante - ma il Napoli ha obiettivi chiari” : Niccoló Ceccarini, esperto di calciomercato è intervenuto al microfono di Radio kiss kiss Napoli: “Icardi alla fine andrá alla Juventus, il Napoli al momento non é convinto di prendere un attaccante. Everton? Il calciatore viene monitorato, ma ora questa trattativa non é calda C’è un apprezzamento e va registrato, ma gli obiettivi del Napoli sono altri e li conosciamo tutti. James e Lozano sono le priorità per i ...

Pokémon Spada e Scudo : Obstagoon simile a Gene Simmons dei Kiss - il cantante si sente lusingato : Il frontman dei Kiss, Gene Simmons, è venuto a conoscenza del fatto che uno dei Pokémon recentemente svelati in Pokémon Spada e Scudo assomiglia incredibilmente a lui. E la cosa non gli dà per niente fastidio.Il Dio del rock è stato reso partecipe del fatto attraverso Twitter. Obstagoon in effetti ha le sembianze del cantante dei Kiss (lingua inclusa) ed è stato facile per i fan trovare le somiglianze."Hanno dato a Zigzagoon una nuova evoluzione ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli non può comprare Messi - io mi accontento e me ne vedo bene” : Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Milik è un buon giocatore, così come Insigne, Mertens e Callejon. Ormai conosciamo i calciatori offensivi azzurri e sono questo. Non possiamo sperare che facciano magie, o ci accontentiamo, oppure bisogna entrare nell’ordine di idee che ci sono dei limiti, la società non può arrivare ai Messi e ai ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Il Napoli deve finalizzare di più - bisogna andare sul mercato” : Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci sono gli attaccanti da 30 gol, al momento Milik non é uno di questi. Il Napoli, per le sue ambizioni e soprattutto per valorizzare il proprio gioco, ha bisogno di un bomber che lì davanti possa spostare gli equilibri. Il mercato è l’unica strada percorribile per migliorare questo aspetto. Non si può chiedere al ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Nuova vita per i sediolini rossi del San Paolo : Tramite il sito ufficiale, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha reso nota la destinazione di 1500 sediolini del San Paolo rimossi nel corso dell’ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta sediolini San Paolo – i sediolini vecchi andranno a riqualificare lo Stadio “Landieri” di Scampia. Il restyling “Oggi, giovedì 8 agosto, inizierà il montaggio di circa 1500 seggiolini dello stadio San Paolo che lo ...