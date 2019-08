Juventus-Napoli | la quota del gol dell’ex per Higuain

Serie A – Juventus-Napoli più sicura : allo Stadium nuove tecnologie di videosorveglianza : allo Stadium sedici nuove telecamere di sicurezza per vigilare sui cori razzisti: già da Juventus Napoli aumentano le tecnologie La stagione 2019-20 di Serie A è iniziata lo scorso fine settimana, gli appassionati non attendono altro, però, del primo grande incontro tra Juventus e Napoli, che si terrà sabato sera. I bianconeri giocano la prima sfida stagionale in casa, davanti al loro pubblico, in uno Juventus Stadium rinnovato: nello ...

Juventus - Ramsey si ferma in allenamento : le condizioni del gallese in vista del match con il Napoli : Il centrocampista gallese ha riportato una leggera lombalgia che lo ha costretto a saltare l’allenamento di questa mattina E’ cominciata la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida con il Napoli, big match della seconda giornata di Serie A in programma sabato sera all’Allianz Stadium. Lapresse I bianconeri si sono allenati questa mattina al JTC, concentrandosi su un lavoro tecnico-tattico in vista del confronto ...

Juventus-Napoli - probabili formazioni : Milik in dubbio - De Ligt ancora in panchina : Juventus-Napoli è senza dubbio la partita più importante della seconda giornata di campionato dal momento che mette di fronte le due formazioni che, insieme all’Inter, vengono considerate le principali pretendenti alla conquista dello scudetto. Le due contendenti presentano organici decisamente attrezzati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi la gara si prospetta avvincente ed emozionante con un pronostico aperto a ...

Serie A - pronostici 2^ giornata : spicca il big match Juventus-Napoli - favorite le milanesi : Nemmeno il tempo di salutare il ritorno della Serie A e siamo già vicini alla seconda giornata, ricca di sfide interessanti anche per quanto riguarda le scommesse. Il match di cartello è quello tra la prima e la seconda dello scorso campionato: la Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium per tentare una prima mini-fuga sui rivali dopo aver avuto la meglio sul Parma all'esordio. L'Inter cerca conferme a Cagliari, il Milan vuole riscatto a ...

Juventus e Napoli ad un passo da Icardi - Rabiot e i primi screzi in casa bianconera : Il ventiquattrenne centrocampista francese Adrien Rabiot vuole assolutamente esordire contro il Napoli nella prossima partita di campionato. Sia lui che la propria madre Véronique non hanno gradito l’esclusione iniziale a Parma. Ma l'allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha più volte ripetuto che l'inserimento dei nuovi giocatori sarà graduale. Rabiot, a suo dire, è stato sei mesi ostaggio del Psg e ad oggi essersi finalmente liberato del ...

Sorteggi Champions League 2019-2020 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta. I gironi ideali e quelli da evitare : Giovedì 29 agosto si svolgerà il Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo verrà effettuata l’estrazione che definirà la composizione degli otto gruppi della massima competizione continentale per importanza. Le 32 migliori squadre del Vecchio Continente si sono date appuntamento nel Principato e sono desiderose di conoscere le avversarie che si troveranno di fronte nella prima ...

Juventus - Sarri migliora ma non ci sarà contro il Napoli : Sarri niente panchina Napoli. In casa Juventus, reduce dalla vittoria contro il Parma suggellata dalla rete di capitan Chiellini, prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di campionato che vedrà i campioni d’Italia sfidare una delle avversarie storiche delle ultime stagioni: il Napoli. La sfida sarà certamente speciale per Maurizio Sarri, che ha guidato […] L'articolo Juventus, Sarri migliora ma non ci sarà contro il ...

Il Guardian fa a pezzi gli arbitri e la Juventus (“deludente”). Napoli “imperfetto ma elettrizzante” : Scoraggiante, ai limiti del deprimente, la disamina che fa il Guardian della prima giornata del campionato di Serie A. Prima hanno giocato i campioni d’Italia, la Juventus, “totalmente deludenti con una vittoria per un gol contro avversari che non avevano gli strumenti per ferirli”. Una Juve già vista, scrive il quotidiano: “I bianconeri non si sono nemmeno preoccupati di presentarci ai nuovi membri del cast: solo Adrien ...

Juventus - continuano gli allenamenti : Sarri vorrebbe essere in panchina contro il Napoli : Da ieri pomeriggio la Juventus ha iniziato a mettere nel mirino il match contro il Napoli. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti dopo la domenica di riposo e anche questa mattina, la squadra ha lavorato alla Continassa. La Juve, dunque, cura i vari dettagli in vista della partita di sabato. Il lavoro di oggi ha visto la squadra divisa in reparto e la seduta si è basata sulla tecnica e sulla tattica con tanto di partitella finale. La Juve ...

Giordano (CdS) : 'Emre Can è in uscita dalla Juventus e potrebbe approdare al Napoli' : La seconda giornata di Serie A sarà caratterizzata da due big match: il derby di Roma e soprattutto Juventus-Napoli, che si disputerà sabato 31 agosto alle ore 20:45 all'Allianz Stadium'. A tenere banco però in questi giorni è il calciomercato, che si chiuderà il 2 settembre. La Juventus è impegnata soprattutto nelle cessioni, per alleggerire la rosa bianconera, ma anche per sistemare il bilancio provato da investimenti pesanti come l'acquisto ...

Napoli - Lozano si presenta e pensa già alla Juventus : “una partita che tutti vorrebbero giocare. Di solito segno al debutto…” : Hirving Lozano si presenta in conferenza stampa e commenta l’imminente sfida alla Juventus: il nuovo acquisto del Napoli pronto all’esordio, magari confermando la tradizione che lo vuole sempre in gol al debutto Il Napoli lo inseguiva da diversi mesi, nelle ultime settimane l’affondo decisivo: Hirving Lozano è un nuovo giocatore alla corte di Ancelotti. L’esterno messicano, che fa della rapidità e della tecnica le ...

Napoli - Lozano si presenta : il messicano prende il numero 11 e lancia la sfida alla Juventus : Conferenza stampa di presentazione per Hirving Lozano. Maglia numero 11 per l’attaccante. Il messicano inizia parlando della scelta che ha fatto: “Sono molto contento di fare parte di questo gruppo. Arrivo in una squadra importante composta da grandi giocatori. Felice di essere stato la prima scelta di Ancelotti. Ho visto molto la Serie A, darò il 100% per la squadra. Sono qui per migliorarmi e dare una mano. Ancelotti, i ...

Juventus-Napoli - Serie A : partita in tv e in streaming su Sky sabato 31 agosto : La 2ª giornata di Serie A proporrà il big match tra Juventus e Napoli. Il prossimo turno di campionato vedrà affrontarsi le principali indiziate per la vittoria dello scudetto. I bianconeri riceveranno gli azzurri all’Allianz Stadium di Torino sabato 31 agosto 2019 alle ore 20.45. La diretta tv sarà trasmessa su Sky, mentre attraverso l’app di Sky Go si potrà guardare il match in streaming. La squadra di Maurizio Sarri, che non sarà in panchina, ...

Dybala Juventus - tra mercato e campo : novità in vista di Juve Napoli : Dybala Juventus – La Juventus parte con il piede giusto sul campo del Parma, ma deve fare i conti con una rosa da sfoltire e soprattutto con l’umore di un Paulo Dybala sempre più deluso dalle nuove gerarchie bianconere dopo l’ultima esclusione. Come confermato da ‘Tuttosport’, la Joya non ha preso bene le scelte dello staff tecnico, che ha […] More