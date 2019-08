Juventus-Milan | scambio Suso-Demiral | spuntano conferme | i dettagli

Mercato Juventus - pazzo scambio con il Milan : tutti i dettagli : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato e come rivelato da “SportMediaset“, Juventus e Milan starebbero lavorando sul potenziale scambio Demiral-Suso. Un’idea nata nelle ultime ore e pronta a prendere corpo in maniera concreta. La Juventus potrebbe decidere di aprire allo scambio, anche se resterà da valutare la possibile offerta Milanista. La […] More

Juventus - possibile scambio Demiral-Suso con il Milan : Il mercato potrebbe regalarci clamorose sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto il 2 settembre si chiuderà il calciomercato estivo ma si attendono novità soprattutto dalle società di vertice. Se l'Inter è vicinissima al prestito di Sanchez dal Manchester United, il Napoli potrebbe ufficializzare a breve l'acquisto a parametro zero di Llorente. Per quanto riguarda la Juventus, l'esigenza principale restano sempre le cessioni, ...

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Demiral : ripresi i contatti con la Juventus : Il Milan riprende i contatti con la Juventus per Mehri Demiral: i rossoneri pronti ad offrire 35 milioni per il centrale ex Sassuolo Dopo il disastroso inizio di campionato, il Milan è deciso a tornare sul mercato per puntellare la rosa. Al contrario di quanto emerso ieri dalle parole di Giampaolo, concentratosi più sulla fase offensiva della squadra, i rossoneri sembrano muoversi in ottica difensiva. ripresi i contatti con la Juventus per ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...

Mercato Juventus - il Milan piomba sull’attaccante bianconero : i dettagli : Mercato Juventus – Per la terza estate consecutiva potrebbe muoversi qualcosa sull’asse Torino-Milano. Rispettivamente sulla tratta Juventus–Milan. Dopo Bonucci (due volte), Caldara e Higuain, ora un nuovo affare potrebbe avere luogo tra le due squadre. Niente Demiral però, a lungo obiettivo rossonero. Il Milan potrebbe infatti decidere di puntare su un attaccante in esubero dai bianconeri. Mercato Juventus, Mandzukic nel ...

Roma e Juventus vincono in amichevole - solo un pari per il Milan : vincono Roma e Juve, pari per il Milan al "Manuzzi". Ultimi test per le big di serie A a una settimana dalla prima giornata di

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Juventus : missione milanese per Paratici - a caccia del nuovo bomber : Juventus – Il mercato del club bianconero ruota intorno al ruolo del centravanti. Dopo i no di Higuain, Mandzukic e infine Dybala, che non convinti delle nuove destinazioni hanno deciso di rimanere a Torino, Paratici è intenzionato a non darsi per vinto e ripartire alla caccia del grande acquisto. L’obiettivo dichiarato è il nerazzurro Mauro […] More

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

Calendario Serie A - seconda giornata in tv : Milan-Brescia su Dazn - Juventus-Napoli su Sky : Il programma della 2ª giornata del campionato di Serie A è stato definito. La Lega Calcio ha diramato gli orari di anticipi e posticipi del secondo turno, che nei giorni compresi fra il 30 agosto e il 1° settembre sarà ricco di big match. Il sorteggio del Calendario ha regalato degli incrocio interessanti, tra cui spiccherà la sfida che ha caratterizzato le ultime stagioni, ovvero, Juventus-Napoli. I campioni d’Italia in carica da 8 anni, ...

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ Pogba out col Milan - bianconeri attenti - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: Paul Pogba non convocato per l'amichevole col Milan, bianconeri attenti agli sviluppi, ultime notizie,.