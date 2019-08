Judo | Mondiali 2019 | Maria Centracchio e Edwige Gwend escono di scena nei -63 kg

Judo - Mondiali 2019 : Antonio Esposito sconfitto da Matthias Casse al terzo turno dei -81 kg : Non arrivano buone notizie dal tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone), sede dei Mondiali 2019 di Judo. Antonio Esposito, giunto al terzo turno della rassegna iridata, si è dovuto arrendere al n.4 del ranking Matthias Casse, dovendo dire addio ai sogni di medaglia in questa competizione. Il classe ’94, protagonista agli Europei 2019 a Minsk dove ha sfiorato il podio, si è dovuto arrendere alla forza del suo avversario in un incontro ...

Judo - Mondiali 2019 : Maria Centracchio ed Edwige Gwend sono agli ottavi - buona la prima per Esposito. Out Parlati : Ottimo inizio di quarta giornata per l’Italia ai Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, in Giappone. Dopo il completamento dei primi due turni per entrambe le categorie impegnate oggi, ci sono ancora tre Judoka italiani in gioco e in corsa per le medaglie anche se la strada da percorrere è ancora lunga. Nella categoria -63 kg femminili la nostra Maria Centracchio ha superato ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Antonio Esposito e Maria Centracchio per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo day 1 – Riepilogo day 2 – Riepilogo day 3 – Medagliere Mondiali – Favoriti di tutte le categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in programma alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, in Giappone. Le prime tre giornate di gare hanno regalato grande spettacolo e moltissime emozioni ma ...

Judo - Mondiali 2019 : i trionfi di Shohei Ono e di Christa Deguchi a Tokyo - Italia senza medaglie : Si è da poco conclusa la terza giornata dei Mondiali 2019 di Judo. Sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone) sono stati assegnati i titoli iridati nei -57 kg femminili e nei -73 kg maschili e le emozioni non sono mancate. Sul versante femminile non ci poteva essere sfida più affascinante per l’oro: la n.1 del ranking (campionessa del mondo a Baku l’anno scorso) Tsukasa Yoshida e la n.2 della classifica mondiale Christa ...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 28 agosto. Tutti gli italiani in gara ed i tabelloni : mercoledì 28 agosto andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali 2019 di Judo. Sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone) assisteremo a un’altra giornata di gare appassionante. Saranno assegnati i titoli iridati nei -63 kg femminili e nei -81 kg maschili. In casa Italia avremo Maria Centracchio ed Edwige Gwend, mentre tra gli uomini saranno Christian Parlati e Antonio Esposito a rappresentare il Bel Paese. Centracchio, reduce ...

Judo - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Giappone al comando - Italia senza podi : 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato del Judo e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Deguchi trionfa nei -57 kg femminili - Yoshida battuta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38: Khojazoda e Iartcev la prima sfida per il bronzo nei -73 kg maschili. Il russo favorito ma attenzione al Judoka del Tajikistan 13.35: ATTENZIONE!!!! Ribaltamento di Deguchi sul fianco della Yoshida ed è lei la nuova campionessa del mondo. Successo pazzesco per lei in un contesto di questo genere. 13.33: Finale equilibratissima e Yoshida, infortunata al piede sinistro, resiste ai tentati ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Ono e Orujov si affronteranno per l’oro nei -73 kg maschili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Sanzione per entrambe le atlete per passività quando mancano 2’20” al termine 13.09: Prima finale per il bronzo nei 57 kg femminili: la polacca Kowalczyk e la bulgara Ilieva si confronteranno per una medaglia 13.07: Sul filo di lana, grazie anche all’uso della video-review, Orujov completa il waza-ari e supera il connazionale Heydarov. Sarà dunque l’azero n.1 del ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Yoshida e Deguchi in finale per l’oro nei -57 kg femminili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40: Subito proiezione fantastica: ribaltamento e ricaduta sul fianco di Butbul e waza-ari per Khojazoda in vantaggio dopo 1′ 12.38: E’ il momento del primo ripescaggio della categoria dei -73 kg maschili: Butbul (Isr) vs. Khojazoda (Tjk) 12.37: Ippon per Yoshida! Grandissima proiezione e ribaltamento di pregevole fattura nel Golden Score. Silva battuta e giapponese in finale nei ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Kowalczyk e Cysique vincitrici negli spareggi dei -57 kg femminili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29: Shido per entrambe in questa fase iniziale tra Yoshida e Silva 12.27: E ora Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille in questa semifinale per l’oro nei -57 kg femminili 12.25: Osaekomi e ippon per Deguchi a 2’36” che conferma le sue eccezionali qualità. ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - il Giappone vuol dominare ancora - l’Italia resta a guardare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille 11.45: Le semifinali per l’oro nella categoria dei -57 kg femminili avranno questa composizione: Semifinali torneo per l’oro: Yoshida (Jpn) vs. Silva (Bra) / Deguchi (Can) vs. Ilieva (Bul) 11.43 Ripescaggi decisamente ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Basile e Esposito out. Yoshida e Ono fanno sognare il Giappone. Benissimo l’Azerbaijan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.30 Va verso la fine il programma della mattinata: ora si combatte su un solo tatami. h 08.28 Heydarov con un waza ari vincente al golden score raggiunge il connazionale Orujov nelle semifinali maschili dei -73kg. Momento eccezionale per il Judo dell’Azerbaijan. h 08.25 Il turco Ciloglu intanto, battendo il mongolo Ganbaatar, si è guadagnato il diritto di sfidare il giapponese Ono ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile e Giovanni Esposito entrambi eliminati prima della zona medaglie. Yoshida fa sognare il pubblico di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.12 Tornano gli uomini sui tatami di Tokyo: è il momento di far avanzare anche il programma della -73 kg. h 08.10 La campionessa olimpica di Rio de Janeiro Rafaela Silva supera brillantemente la russa Mezhetskaia staccando il pass per le semifinali dei -57 kg. h 08.06 Un altro ippon! Questa volta però è della bulgara Ilieva che mette al tappeto la coreana Kim, trovando un posto nei quarti ...

Judo - Mondiali 2019 : Fabio Basile esce di scena negli ottavi di finale dei -73 kg. Vince Butbul al Golden Score : L’avventura degli azzurri in questa terza giornata dei Mondiali 2019 di Judo termina già qui. Nella categoria dei -73 kg, dopo l’uscita di scena al terzo turno di Giovanni Esposito, arriva anche l’eliminazione di uno degli assi del Bel Paese, che tanto faceva sperare alla vigilia. Ci si riferisce a Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016 nei -66 kg. Ebbene, il 24enne nativo di Rivoli, dopo aver sconfitto il rappresentante di ...