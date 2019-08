Joker | ecco il trailer del film con Joaquin Phoenix

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) https://www.youtube.com/watch?v=o7nkJDjuSp4 Cresce l’attesa per, ildi Todd Philips che riporterà sul grande schermo l’arcinemesi di Batman in una versione mai vista prima., infatti, darà il volto sfigurato al personaggio criminale della Dc Comics, anche se si prospetta che la pellicola avrà ben poco di fumettistico. Piuttosto si tratterà di un thriller psicologico, con un’estetica che ricorda registi come Scorsese: non a caso il titolo sarà presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, e sarà distribuito solo successivamente, dall’ottobre 2019, anche nelle sale. Dopo una serie di brevi e criptiche anticipazioni su Instagram, in queste ore è stato svelato un nuovo, che ci piomba ancora più duramente nella follia allucinata del protagonista.interpreta infatti Arthur Fleck, un cabarettista fallito costretto a ...

riccioale19 : RT @comingsoonit: Il finale trailer in italiano di #Joker #Jokerit #jokertrailer - moviestruckers : #Joker: ecco il trailer ufficiale del film con #JoaquinPhoenix #JokerIlFilm - JTurandot : RT @comingsoonit: Il finale trailer in italiano di #Joker #Jokerit #jokertrailer -