Jack Black | 50 anni di energia comica a ritmo di rock

Jack Black + Jack White = «Jack Gray» e grande rock : Cosa può uscire da una sessione in studio tra Jack White e Jack Black? Quale delle due personalità spiccherà di più e meglio? Qualcuno se lo è chiesto in passato, anche solo per scherzo. In fondo, sono due dei Jack più famosi d'America, accomunati dall'amore per il rock e da una certa affinità nei cognomi. Il primo ha qualcosa di dark, profondamente dark, e terribilmente radicato nelle radici blues del rock, tanto nei suoni, quanto nei testi e ...