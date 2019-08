Istat | ad agosto cala clima fiducia imprese | da 101 | 2 a 98 | 9

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Adcalo dell’indice composito deldidelleche scende da 101,2 a 98,9. E’ quanto stima l’. L’indice didiminuisce in tutti i comparti con l’unica eccezione rappresentata dal commercio al dettaglio dove rimane sostanzialmente stabile (da 110,0 a 109,9). In particolare, il settore delle costruzioni e quello dei servizi subiscono il calo più marcato (rispettivamente, da 142,8 a 140,4 e da 100,0 a 97,4) mentre il deterioramento è più contenuto nella manifattura (da 100,1 a 99,7). Per quanto riguarda le componenti dei climi didelle, nell’industria manifatturiera si rileva un peggioramento delle attese di produzione e dei giudizi sulle scorte; invece, i giudizi sugli ordini sono in lieve miglioramento. Nelle costruzioni la dinamica negativa dell’indice è ...

istat_it : Ad agosto indice fiducia consumatori a 111,9 da 113,3 di luglio, fiducia imprese a 98,9 da 101,2 #istat… - alcinx : RT @istat_it: Ad agosto indice fiducia consumatori a 111,9 da 113,3 di luglio, fiducia imprese a 98,9 da 101,2 #istat - Linkerbiz : RT @istat_it: Ad agosto indice fiducia consumatori a 111,9 da 113,3 di luglio, fiducia imprese a 98,9 da 101,2 #istat -