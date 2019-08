“Irriconoscibile” Antonella Clerici | fisico top | seno in mostra e capelli scuri

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2019) È un periodo d’oro per. Come riportato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’oro 2019. Ma non sarà sola. Accanto a lei ci sarà anche Carlo Conti, dal 2012 direttore artistico della kermesse di cui è stato conduttore fino allo scorso anno. La, rientrata nei palinsesti Rai quest’anno solo con lo Zecchino d’oro, condurrà da sola gli appuntamenti poerndiani previsti dal 5 al 7 dicembre. La prima serata finale, quella di sabato 7 dicembre 2019, sarà affiancata sul palco da Conti.aveva dovuto fare i conti con l’esclusione dai palinsesti autunnali, una decisione della direttrice De Santis che aveva fatto discutere ma la presentatrice, dopo aver vagliato anche proposte da altre emittenti, ha scelto di restare in Rai con la conduzione di Telethon e dello Zecchino d’Oro in attesa di progetti più ...

KontroKulturaa : Antonella Clerici irriconoscibile, invecchiata e sembra 'Topo Gigio': la foto senza trucco spiazza i fan - -