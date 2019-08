Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019)– Lantus continua la preparazione per la prossima stagione, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Parma ed adesso si prepara per il big match contro il Napoli, partita per le zone altissimeclassifica, due squadre in lotta per lo scudetto. Continua la preparazione per lantus, lavoro tecnico-tattico, mentre Aaronnon ha preso parte alla seduta di allenamento a causa di una leggera lombalgia, nella giornata di domani una nuova seduta alla Continassa, il gallese non era stato convocato per la prima giornata del campionato di Serie A contro il Parma. Scandalo plusvalenze fittizie, la “bolla” che sta per esplodere: i 10 casi più eclatanti di questo mercato in serie A L'articolo, glidelCalcioWeb.

forumJuventus : TS: 'Ramsey non convocato, lavorerà alla Continassa. Il centrocampista è in ritardo di condizione a causa dell’info… - CalcioWeb : Infortunio #Ramsey, gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore della #Juve - Vittoriog82 : RT @Lo_statistico: Cioè ora con Paratici non si può stare tranquilli nemmeno sui nuovi acquisti nella stessa sessione di mercato, magari se… -