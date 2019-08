Infortunio Piccini | si ferma il terzino italiano | problemi per il Valencia e per Mancini

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019), siildele della Nazionale. Cristiano, come reso noto dal club spagnolo, ha riportato un gravein allenamento: il calciatore si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno diagnosticato la “frattura alla rotula del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime ore”.molto probabilmente sarebbe stato convocato dal ct dell’Italia Robertoper i prossimi impegni degli azzurri alle qualificazioni ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia.L'articolo, siilper ile perCalcioWeb.

