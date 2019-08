Info utili e ingressi per il concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro il 28 agosto

Ryanair - doppio sciopero ad agosto e settembre : disagi anche in Italia - le Info utili : doppio sciopero di Ryanair in programma dal 22 al 23 agosto e dal 2 al 4 settembre 2019: in occasione la protesta, lanciata dai piloti con base in Gran Bretagna, sono previsti numerosi disagi per i passeggeri dei voli della compagnia low cost, inclusi diversi scali Italiani, nel pieno della stagione turistica.Continua a leggere

L’AGCOM vuole rendere le bollette telefoniche più semplici e ricche di Informazioni utili : L'AGCOM ha deciso di volere apportare alcune importanti modifiche alle normative che regolano i blocchi di chiamata e le bollette telefoniche L'articolo L’AGCOM vuole rendere le bollette telefoniche più semplici e ricche di informazioni utili proviene da TuttoAndroid.

Laura Pausini e Biagio Antonacci - Concerto Messina/ Scaletta - tutte le Info utili : Concerto Messina di Laura Pausini e Biagio Antonacci: i due tornano ancora con un tour straordinario. La Scaletta presenta titoli di entrambi

La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo - il futuro è già qui – FOTO - PREZZI - Info utili e DETTAGLI : Nello sconfinato panorama della stazioni Meteorologiche è arrivata da pochi anni la Netatmo, realizzata dall’azienda francese specializzata in tecnologie intelligenti e innovative. La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è particolarmente rivoluzionaria perchè consente con un’estrema semplicità di avere tutti i parametri Meteorologici sotto controllo direttamente su smartphone e online da qualsiasi dispositivo e in ogni momento. La ...

Sciopero dei trasporti di oggi - gli orari e le Informazioni utili : Riguarderà tutti i settori del trasporto pubblico locale e nazionale, ma con orari e modalità diverse a seconda del settore e della città

Muse live a Roma : gli orari e le Informazioni utili : Meglio arrivare preparati! The post Muse live a Roma: gli orari e le informazioni utili appeared first on News Mtv Italia.

Previsioni Meteo per l’Eclissi di Luna di stasera : tutte le Info utili per l’osservazione dall’Italia : Sarà completamente sgombero da nubi stasera il cielo di gran parte d’Italia durante l’attesissima Eclissi di Luna che tra poche ore si appresta ad incantare milioni di osservatori in tutto il Mondo. L’eclissi sarà visibile anche nel nostro Paese tra le 20:43 e le 02:17 della notte. La fase dell’oscuramento parziale del nostro satellite inizierà alle 22:01 e finirà all’01:00, mentre il picco massimo di oscuramento ...

Muse live a Milano e Roma : gli orari e le Informazioni utili : Meglio arrivare preparati! The post Muse live a Milano e Roma: gli orari e le informazioni utili appeared first on News Mtv Italia.

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO FIRENZE/ 8 luglio - scaletta e Info utili : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di FIRENZE grande attesa per l'evento. Ecco tutte le info per arrivare.

Info utili e scaletta per i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano il 4 e 5 luglio : ritiro biglietti e indicazioni : Dopo Bari e Roma, i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano sono pronti ad accogliere una nuova carica di fan desiderosi di vedere di cosa siano capaci sul palco, in due, e con una scaletta di brani che fanno parte della storia della musica italiana. L'orario di apertura della biglietteria è previsto per le ore 11, con l'erogazione dei biglietti acquistati con l'opzione di ritiro sul luogo dell'evento, mentre il controllo ...