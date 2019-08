Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Anche inarriva il granchio fantasma e le ragioni sono da ricondurre alla sempre alla «tropicalizzazione del Mediterraneo». Sulle costene l’acqua è sempre più calda e aumenta la presenza di specie strane di pesci e crostacei. Sulla spiaggia di Triscina di Selinunte, l’ultimo ritrovamento è del granchio fantasma, le cui numerose tane sono state avvistate da bagnanti e pescatori. «Quest’estate la presenza si è incrementata rispetto agli scorsi anni – spiega al Giornale diil biologo Antonino Barbera – il proliferare di buchi-tane dimostrano un aumento della popolazione». Il granchio fantasma è un crostaceo che osservarlo non è proprio così semplice, visto le sue abitudini notturne. Di giorno scava buchi nella sabbia e poi, al tramonto, esce per cacciare, vivendo nella notte. Un granchio diverso dai normalissimi crostacei del Mediterraneo, pronti a ...

DirettaSicilia : (In Sicilia spunta il 'granchio fantasma' ed è invasione di meduse) su Diretta Sicilia - - Pietro__Bruno : RT @gayburg: Spunta il voto di scambio in Sicilia per la Lista Noi con Salvini - galamay : Chissà perché non mi stupisce affatto! -