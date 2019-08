In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto | La fumata Dopo tanto fumo nero | esce il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Oggi alle 9.30 Incarico a Conte: “Tocca a lui decidere su Di Maio” Il quirinale – Mattarella convoca il premier incaricato e gli affida il compito di trovare la quadra: dalla decisione sui vice all’equilibrio dei ministri di Fabrizio d’Esposito 12 annidi Marco Travaglio C’è un, di questa pazza crisi, che non era scontato: la standing ovation con cui la Direzione del Pd ha approvato per acclamazione il via libera di Zingaretti al Conte-2 con i 5Stelle. Una scena inimmaginabile non solo negli ultimi 10 anni, ma anche 20 giorni fa. Può darsi che, a spiegarla, basti la … Cinque Stelle Di Maio “sorveglia” Conte, Grillo attacca i “poltronofili” Il progetto del capo politico – Non basta il premier: il posto da vice serve a garantire l’identità del Movimento. E a far capire che sarà l’ago della bilancia di ogni coalizione di Paola ...

