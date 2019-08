In Cina è stato ordinato il primo vescovo che ha ricevuto l’approvazione sia dal Vaticano

TrasCinata nell'androne - picchiata e stuprata. Arrestato senegalese a Torino : Aurora Vigne La violenza nell'androne di un palazzo. L'immigrato ha seguito la donna e poi l'ha Trascinata dentro all'edificio. Un residente l'ha colto in flagrante e ha dato l'allarme Una violenza di prima mattina a Torino. Un senegalese ha seguito una donna che stava portando a passeggio i cani, l'ha Trascinata dentro all'androne di un palazzo in corso Giulio Cesare e poi - dopo averla picchiata - l'ha stuprata. Un residente che ...

Lo scrittore australiano Yang Hengjun - detenuto in Cina da gennaio - è stato formalmente accusato di spionaggio : Lo scrittore australiano Yang Hengjun, detenuto in Cina dallo scorso gennaio, è stato formalmente accusato di spionaggio, un’accusa che in Cina è punibile anche con la pena di morte. A renderlo noto sono stati l’avvocato di Yang e il governo

Cina - scrittore australiano arrestato per spionaggio : Lo scrittore di passaporto australiano ed ex diplomatico cinese, attivista per i diritti civili, è stato formalmente accusato di spionaggio dalle autorità di Pechino. L'Australia ha subito convocato i funzionari dell'ambasciata cinese, ma dalla Cina fanno sapere che il grande paese oceanico "non deve interferire".Continua a leggere

Dazi - Trump minaccia di ricorrere allo stato d’emergenza economica per bloccare attività Usa in Cina. E sfida la Francia : Prima di salire sul volo che lo porterà in Francia per partecipare al G7 di Biarritz, Donald Trump firma l’ultimo capitolo della guerra dei Dazi con la Cina. Lo fa con un tweet in cui fa capire che potrebbe usare i poteri conferiti al presidente in caso di dichiarazione di emergenza nazionale per ordinare alle imprese Usa di lasciare la Cina: “Per tutti quei giornalisti Fake News che non hanno idea di che cosa dica la legge riguardo ...

La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa : La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa senza che fossero mai formalizzate accuse contro di lui. Simon Cheng, 28enne che lavorava per il dipartimento del commercio del consolato britannico, era

Hong Kong - Alibaba posticipa quotazione “per non infastidire la Cina”. Arrestato dipendente consolato britannico : Le proteste che da mesi proseguono a Hong Kong si riflettono anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, scrive Reuters, ha infatti deciso di posticipare la quotazione nell’ex colonia britannica. “Avrebbe infastidito Pechino – si legge sul sito dell’agenzia – perché sarebbe stata un grande regalo ad Hong Kong considerando ciò che sta succedendo in città” in questo momento. L’Ipo di ...

Cina : arrestato funzionario consolato GB : 11.45 Pechino ha confermato la detenzione amministrativa di Simon Cheng Man-kit, 28 anni, funzionario del consolato britannico a Hong Kong. La notizia della sua scomparsa era stata data l'8 agosto dal sito HK01, e poi confermata da Londra. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang,ha detto che il 28enne è detenuto a Shenzhen, dove si era recato per un viaggio di lavoro, per aver violato i regolamenti riguardanti la pubblica ...

Macerata - bambino di 9 anni travolto e ucciso da un'auto davanti alla madre. «È stato trasCinato per diversi metri» : Un bambino di 9 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Passo San Ginesio (Macerata). Stava passeggiando per strada, per un attimo è sfuggito al controllo della madre ed è stato...

Leonardo DiCaprio affasCinato da Pompei e Ercolano : avvistato agli scavi : Una star in incognito è stata avvistata agli scavi di Ercolano e di Pompei: si tratta di Leonardo DiCaprio che ieri pomeriggio intorno alle 14:30 si aggirava tra le città più antiche con il viso nascosto dagli occhiali scuri e dal cappuccio. L'attore americano è stato individuato soltanto dagli addetti alla sicurezza e dalle guide turistiche. Nonostante la poca quantità di turisti a quell'ora, si è creata una piccola folla di passanti ...

Cerca di uccidere a coltellate il fratello della viCina - arrestato : Dopo l'ennesima lite, con un coltello ha Cercato di colpire il rivale a un fianco, alla nuca e alla gola. Almeno cinque fendenti a parti vitali

Arrestato un furbetto del cartellino in Calabria. Doveva essere a scuola - ma gestiva una pisCina : La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha Arrestato, in flagranza di reato, un dipendente pubblico che, approfittando del fatto che prestava servizio in una sede periferica, si assentava abitualmente e arbitrariamente dal posto di lavoro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto come un impiegato di un istituto scolastico di Villa San Giovanni si allontanasse durante l'orario di servizio, recandosi, con cadenza quotidiana, per andare presso una piscina ...

Rapina una donna e la trasCina con l’auto sull’asfalto : arrestato : Mariagiulia Porrello L’uomo, un pregiudicato di 55 anni di Solbiate Olona, per liberarsi della proprietaria del mezzo, aggrappatasi ad una portiera, l’ha colpita ripetutamente al capo e al volto: dopo una fuga di due chilometri è stato fermato dai carabinieri. La vittima è finita all’ospedale con una prognosi di 8 giorni Ha Rapinato una donna e l’ha trascinata sull’asfalto per diversi metri prima di liberarsene a suon di botte. E’ ...

Atti intimidatori e vessazioni alla viCina - arrestato stalker 62enne aquilano : L'Aquila - Nei giorni scorsi, personale della III Sezione della locale Squadra Mobile, ha eseguito l’ordinanza con cui il G.I.P., Dr.ssa BUCCELLA, su richiesta del P.M., Dr. GALLO, ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 62enne aquilano. Gli investigatori, diretti dal Vice Questore Dr. Marco Mastrangelo, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di Atti persecutori e lesioni ...

Francesco SarCina : “Mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio - mi ha devastato” : "Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque" inizia così l'intervista che Francesco Sarcina ha rilasciato a Il corriere della sera dopo la notizia bomba lanciata dal settimanale Oggi, in merito al presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio, a danno sentimentale del leader de Le ...