«Il Re» | Timothée Chalamet come Enrico V nel nuovo film Netflix

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il Re: ildiconIl Re: ildiconIl Re: ildiconIl Re: ildiconIl Re: ildiconIl Re: ildiconLa corona è un macigno, pesa sulla testauna responsabilità da cui scrollarsi. Fosse dipeso da lui, il giovanesu quel trono non ci sarebbe mai salito. Eppure eccolo qui, ad accogliere l’eredità del padre tiranno e a inaugurare unregno, una nuova era. Il Re, ildiretto da David Michôd chepresenterà in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, parte da qui: da un erede che prende in mano le sorti dell’Inghilterra cercando di distinguere gli amici dai nemici, gli alleati dai cospiratori. A prestare il volto al protagonista è la giovane promessa di Hollywood ...

NetflixIT : Lo avremmo seguito ovunque, e ora è pure re. Diretto da David Michôd con Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Lily-Ros… - Marti832 : RT @NetflixIT: Lo avremmo seguito ovunque, e ora è pure re. Diretto da David Michôd con Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Lily-Rose Depp e… - Franzisken : @NetflixIT Io Timothee Chalamet lo guarderei anche mentre espleta funzioni fisiologiche di varia natura su ben altr… -