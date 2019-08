Il nuovo video gameplay di Chernobylite ci porta nuovamente nella zona di esclusione di

Fiat - La Panda Trussardi debutta nel nuovo video di Ava Max : Ancora una volta, la Fiat sceglie il mondo della musica per promuovere un suo nuovo modello. Dopo Jennifer Lopez, Fabio Rovazzi e altri testimonial, è il turno di Ava Max, la popstar statunitense di origini albanesi: nel video della canzone Torn appare la nuova Panda Trussardi, ennesima versione speciale dellauto più venduta in Italia. Lanteprima. La citycar, che va ad aggiungersi a un lungo elenco di collaborazioni tra il mondo dellauto e ...

Pro Evolution Soccer : i capitoli per la prossima generazione videoludica avranno un nuovo motore grafico : I prossimi Pro Evolution Soccer che usciranno per PS5 e Xbox Scarlett non gireranno con lo stesso motore grafico che possiamo vedere all'opera su eFootball PES 20.Come possiamo vedere infatti, la compagnia ha dato conferma della volontà di cambiare motore grafico in occasione dell'arrivo della nuova generazione videoludica. In particolare, non avremo più a che fare con l'attuale engine grafico FOX, bensì un motore grafico diverso, per il momento ...

Fiat - La Panda Trussardi debutta nel nuovo video di Ava Max : Ancora una volta, la Fiat sceglie il mondo della musica per promuovere un suo nuovo modello. Dopo Jennifer Lopez, Fabio Rovazzi e altri testimonial, è il turno di Ava Max, la popstar statunitense di origini albanesi: nel video della canzone Torn, online da domani, appare la nuova Panda Trussardi, ennesima versione speciale dellauto più venduta in Italia. Lanteprima. La citycar, che va ad aggiungersi a un lungo elenco di collaborazioni tra il ...

L'action in terza persona Devil's Hunt in azione in un nuovo video gameplay : Alla Gamescom 2019, 1C Entertainment ha presentato una nuova demo per Devil's Hunt, riportata dal canale videogamers.eu.Devil's Hunt è un gioco d'azione in terza persona dove i giocatori assumeranno il ruolo di Desmond; un uomo con poteri demoniaci che può decidere il destino del nostro mondo unendosi a entrambe le parti del conflitto.Devil's Hunt promette di dare vita all'eterna lotta tra luce e oscurità. Secondo la descrizione del gioco, una ...

Scopriamo il dungeon editor di The Legend of Zelda : Link's Awakening con un nuovo video : Il dungeon editor è una delle funzioni più attese dai fan di The Legend of Zelda: Link's Awakening, e Nintendo ha accontentato la curiosità di tutti pubblicando un interessante filmato di gioco nel quale viene mostrata proprio la sopracitata modalità.Come possiamo vedere, l'editor dei dungeon ci permette, proprio come dice il nome, di realizzare il nostro personalissimo dungeon assemblando insieme le stanze che abbiamo già affrontato, e quindi ...

Ammirate OnePlus 7T da ogni angolazione grazie a un nuovo render video e tre immagini : OnePlus 7T si mostra in nuovi render, sia video che immagini, che ci premettono di osservare lo lo smartphone da ogni angolazione e capire molti dettagli. L'articolo Ammirate OnePlus 7T da ogni angolazione grazie a un nuovo render video e tre immagini proviene da TuttoAndroid.

1994 su Sky dal 4 ottobre : il nuovo trailer (video) : Annunciato il debutto di 1994, terzo e ultimo capitolo della saga che ripercorre il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica, al via su Sky dal 4 ottobre 2019. Una produzione Sky Original, prodotta da Wildside - Beta Film distributore internazionale -, nata da un'idea di Stefano Accorsi, che segue anche lo sviluppo creativo, e creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo con Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce alla regia. Nel ...

Maneater : torniamo a vestire i panni di uno squalo nel nuovo video gameplay : IGN ha condiviso un video che mostra 11 minuti di gameplay dalla demo Gamescom 2019 di Maneater. In Maneater, i giocatori assumeranno il ruolo di uno squalo gigante e terrorizzeranno i corsi d'acqua costieri. Questo ultimo video gameplay vi fornirà un'idea di cosa potete aspettarvi dal titolo.Maneater è descritto come un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo ambientato nelle spietate acque della Costa del Golfo dove i giocatori ...

Throw It Back è il nuovo singolo di Missy Elliott - lo schianto R’n’B e un EP dopo 14 anni (video - testo e traduzione) : Nel video del nuovo singolo di Missy Elliott c'è psichedelia, ballo, un cielo fuxia, trecce che diventano corde per allenarsi, divise verde acqua e soprattutto tanta gioia per i fan che attendevano novità da Melissa Arnette Elliott da 14 anni. Throw It Back è un salto nel tempo dal momento in cui ritroviamo tutto il mondo R'n'B degli ultimi 20 anni, con quel beat incalzante e quel basso moog che fanno da tappeto alla voce della 48enne ...

L'oscuro Blasphemous torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay : Blasphemous è L'oscuro action platform sviluppato da The Game Kitchen che combina fasi platform, un combattimento impegnativo, una narrazione profonda ed evocativa e un universo molto vasto e caratterizzato da livelli non lineari.Il gioco è stato annunciato nel 2017 e si è mostrato in un video gameplay in occasione della Gamescom 2019.Nello specifico, IGN ha pubblicato un filmato in cui possiamo vedere il gioco in azione in compagnia degli ...

Un nuovo video gameplay di Marvel's Avengers ci mostra i combattimenti - la modalità co-op e molto altro : Anche se Marvel's Avengers è stato al centro di alcune discussioni dal suo reveal per quanto riguarda l'aspetto degli eroi, il gioco è sicuramente molto atteso dai fan.Recentemente, il gioco si è mostrato in un video gameplay focalizzato su combattimenti, abilità e boss fight, che ci ha permesso di capire alcune delle meccaniche di gioco.Ora, i colleghi di Eurogamer.net, hanno pubblicato un nuovo filmato di gameplay che tenta di spiegare vari ...

Il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest dal nuovo album (testi) : Dopo una lunga attesa per il sesto album in studio ormai imminente, arriva l'annunciato il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest, un'unica clip - scelta decisamente inusuale - per presentare due tracce dell'imminente disco di inediti in uscita il 30 agosto. In un cortometraggio della durata di 9 minuti, la Del Rey appare mentre canta le sue canzoni durante una malinconica vacanza sulle coste californiane: a ...

IL 7 E L'8 - CANALE 5/ Streaming video : presto il nuovo film di Ficarra e Picone : Il 7 e l'8 andrà in onda oggi, 22 agosto, dalle 21 e 20 su CANALE 5. Diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Curiosità sulla pellicola.

Il reverse horror Carrion si mostra in un nuovo video gameplay focalizzato sulle abilità : Carrion è il brutale reverse horror sviluppato da Phobia Game Studio e Devolver Digital previsto in uscita per il prossimo anno.Il gioco lo abbiamo già visto in azione in un video gameplay poco tempo fa e, ora, grazie a un nuovo filmato di IGN, possiamo tornare a dare uno sguardo a Carrion.Nello specifico, il nuovo video si concentra sulle abilità. Carrion, infatti, "ha una varietà di abilità e potenziamenti che rendono questo platform d'azione ...