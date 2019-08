Il Nizza acquistato da Ratcliffe il miliardario che voleva il Chelsea

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ilha un nuovo proprietario, la Ineos, multinazionale petrolchimica delbritannico Jim. A 66 anni,ha un patrimonio personale di 11 miliardi di euro. È al posto 110 nella classifica dei super ricchi secondo Forbes. Con il suo sbarco, scrive la Gazzetta dello Sport, l’internazionalizzazione delle tre squadre di punta del Sud Est transalpino può dirsi completata. Il Monaco è nelle mani del russo Rybolovlev dal 2011. Il Marsiglia è di proprietà dello statunitense Frank McCourt dal 2016. Dal 2017possiede anche il Losanna, che gioca nella Serie B svizzera.acquistare ilPrima delha provato a prendere il. Disse ad Abramovich che era disponibile all’acquisto e lui gli chiese 3 miliardi di euro. Ilgli è costato trenta volte di meno: cento milioni. Ilha affidato la ...

