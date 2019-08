Il giallo della coppia scomparsa nelle montagne del Piacentino

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche dell'uomo eragazza scomparsi da domenica pomeriggio nel. Oltre 100 uomini tra carabinieri, vigili del fuoco, volontariprotezione civile e del soccorso alpino (50 persone per ogni turno tra le sei e le otto ore) sono impegnati nell'area attorno al comune di Gropparello per rintracciare Massimo Sebastiani, 47 anni, operaio tornitore, ed Elisa Pomarelli, 28enne impiegata nell'ufficio di assicurazioni del padre. I rapporti tra i due sono tuttora al vaglio degli investigatori. Erano stati visti a pranzo insieme, domenica scorsa, in una trattoria sulle colline piacentine. Per le ricerche è in campo una task force coordinata dalla prefettura di Piacenza: elicotteri e sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri, volontariprotezione civile e uomini del soccorso alpino. In arrivo anche un drone dai vigili ...

