Il cinema italiano non è in forma Ma a Venezia recita benissimo

Tarantino - Pitt - DiCaprio e le attrici del nuovo cinema italiano : C'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a ...

Venezia 76 ospiti del cinema italiano - programma giorno per giorno : Venezia 76 ospiti italiani dal 27 agosto al 6 settembre Pronti, via! Venezia 76 sta per cominciare. Mancano pochissime ore infatti all’inizio della Mostra del cinema che si terrà in laguna da oggi 27 agosto al 7 settembre 2019 (considerando la pre-apertura). Dopo l’annuncio di numerose star del ...

Carlo Delle Piane - il regista Pupi Avati al funerale : “Il cinema italiano fa schifo - dov’è oggi?” : “Il cinema italiano fa schifo. Dov’è oggi? Non c’è”. A dirlo è il regista Pupi Avati fuori dalla chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, al termine dei funerali dell’attore Carlo Delle Piane, morto a Roma a 83 anni. “Per me è stato fondamentale. A un certo punto mi telefonò Fellini e mi disse: ‘Non possiamo chiamarlo perché è troppo vostro‘”. L'articolo Carlo Delle Piane, il regista ...

Morto Carlo Delle Piane : addio a uno dei più grandi interpreti del cinema italiano : L'attore Carlo Delle Piane è Morto a 83 anni. A dare la triste notizia è stata sua moglie, la cantante Anna Crispino con cui era sposato dal 2013. Ha lavorato con i più grandi maestri del cinema italiano. Nato a Roma, Carlo Delle Piane ha debuttato da giovanissimo nel mondo del cinema: a 12 anni è stato scelto per interpretare Garoffi nel film Cuore di Vittorio Coletti e Cristian De Sica. Due anni dopo era sul set di Non è mai troppo tardi di ...

Addio a Carlo delle Piane - una carriera con Sordi - Totò - De Filippo - Mastroianni e più grandi del cinema italiano : Addio a Carlo delle Piane È morto a 83 anni l’attore italiano Carlo delle Piane. Una carriera gloriosa con i più grandi del cinema italiano. Da Alberto Sordi, Totò e Peppino De Filippo a Marcello ...

Addio a Piero Tosi - l’uomo che ha vestito il cinema italiano : Gli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiBasta una sequenza, che è nell’immaginario collettivo, per raccontare la grandezza di Piero Tosi. È quella della scena del ballo nella versione cinematografica del Gattopardo. Quel vestito bianco che indossa Claudia ...

cinema italiano in lutto - addio al premio Oscar : “Hai colorato il mondo” : Cinema italiano in lutto. È morto a Roma il costumista e premio Oscar alla carriera 2014 Piero Tosi: era nato a Sesto Fiorentino (Firenze) nel 1927. A darne notizia la Fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lungo amicizia e il proficuo sodalizio tra Tosi e il regista fiorentino. “Hai colorto il mondo”, scrivono sui social.Pier Tosi è stato storico costumista di Visconti. L’artista ha lavorato per diversi anni con il titolo di ...

Fuorinorma a L’Isola del Cinema : la via neosperimentale del cinema italiano dal 4 al 7 agosto : “Sono sperimentali i film di cui parlo? Lo sono in quanto ricercano nuove strategie espressive diverse e opposte a quelle istituzionalizzate dal cinema di finzione e documentario. Lo sono perché scoprono nuove ipotesi narrative, nuove strutture drammaturgiche, nuove opzioni di montaggio, di musica, di suono. Lo sono perché non gridano il loro budget, ma sussurrano dialogicamente per chi ancora vuole ascoltare”. Così Adriano Aprà, direttore del ...

Francesco Rutelli ci ha spiegato il futuro del cinema italiano : (foto di Gabriel Stabinger) Dal 2016 Francesco Rutelli è il presidente dell’Anica, l’associazione che riunisce produttori e distributori cinematografici italiani (più molti altri soggetti, ma ci arriviamo). È un ruolo eminentemente politico fino a oggi ricoperto a turno da produttori o distributori. Rutelli invece è stato nominato in un momento politicamente cruciale per il cinema e l’audiovisivo italiano. Gli anni dal 2016 al 2019 sono stati ...

"I maestri della luce" - finalmente in italiano il più bel libro sulla fotografia del cinema : “A volte vado in Europa in vacanza e quando sono lì di solito mi prendo qualche giorno per andare alla Technicolor di Roma e guardare come lavorano. Sapessi quello che imparo lì, cose da non credere!”: a parlare è Vilmos Zsigmond, uno dei più grandi direttori della fotografia di tutti tempi (anzi: autori della fotografia cinematografica, che è la dizione che i professionisti ritengono più ...

Chi era Ilaria Occhini - l’attrice che ha scritto la storia del cinema italiano : Sensibile, elegante e romantica, Ilaria Occhini è scomparsa all’età di 85 anni e ha lasciato un vuoto grandissimo all’interno del panorama del cinema italiano. l’attrice fiorentina, sposata da mezzo secolo con lo scrittore Raffaele La Capria, vanta una carriera esemplare: attrice televisiva, di cinema e teatro, ha vinto il David di Donatello per Mine Vaganti di Ozpetek. Il suo carattere, così raffinato e cortese che tanto la ...

Chi è Ilaria Occhini - l’attrice che ha scritto la storia del cinema italiano : Sensibile, elegante e romantica, Ilaria Occhini, è morta ieri pomeriggio all’età di 85 anni e ha lasciato un vuoto grandissimo all’interno del panorama del cinema italiano. l’attrice fiorentina, sposata da mezzo secolo con lo scrittore Raffaele La Capria, vanta una carriera esemplare: attrice televisiva, di cinema e teatro, ha vinto il David di Donatello per Mine Vaganti di Ozpetek. Il suo carattere, così raffinato e cortese che ...

La perla del Tirreno premia il talento italiano : Antonio Cabrini alle “Giornate del cinema Lucano a Maratea” : Non solo Cinema, spettacolo e cultura all’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva perla del Tirreno. Durante la serata del 24 sarà premiato l’allenatore ed ex calciatore Antonio Cabrini, Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Cabrini, uno dei più grandi talenti italiani di ogni tempo, si è ...

“Welcome Home” Riccardo Scamarcio - Acquaroli e Bellagamba per il cinema italiano : Welcome Home, un cast italiano d'eccezione George Ratliff dirige un cast italiano d’eccezione nel suo film “Welcome Home” uscito al cinema questa settimana. Al centro del thriller i protagonisti Aaron Paul (Bryan Palmer) e Emily Ratajkowsky (Cassie Ryerson) insieme al nostro Riccardo ...