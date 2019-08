Il Barcellona insiste per Neymar Jr | Victor Valdes piazza la stoccata | “se parlo rischio

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’attuale allenatore della Juvenil A delsi è soffermato sul possibile ritorno in blaugrana di, esprimendo il proprio punto di vista Ilcontinua a seguireJr, è lui l’obiettivo dei blaugrana per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo l’arrivo di Antoine Griezmann. photo4/Lapresse Il club spagnolo lavora da molto tempo sul ritorno del brasiliano in Catalogna, ma al momento manca l’accordo con il Paris Saint-Germain. Sulla questione si è soffermato, ex portiere dele adesso allenatore della Juvenil A: “? Ci ho giocato un solo anno, ha fatto bene e si è messo in mostra, conquistando la Champions da protagonista” le parole dello spagnolo riportate da Football Espana. “Ma non sono io la persona a cui chiedere di determinati argomenti, altri ne sanno più di me. Mi ...

AlfredoPedulla : #Mandzukic-#Barcellona, nuovi contatti. E la #Juve insiste per #Miranda - JuventusNewsUN : ?? Mandzukic sempre più in uscita: Barcellona caldo, lui spera nel Bayern Monaco ?? Il Borussia Dortmund non insist… - JuventusNewsUN : ?? Dybala, mossa Psg. Ma la Joya rassicura i tifosi ?? Leonardo al lavoro per verificare il nodo dei diritti d’imma… -