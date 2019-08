Ignazio Moser nella bufera dopo la frase sul libro di Giulia De Lellis

Ignazio Moser : “Con Cecilia Rodriguez né figli né nozze. Il video del vibratore? Odio i perbenisti” : Ignazio Moser, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', ha chiarito che con la compagna Cecilia Rodriguez non si parla di matrimonio, né si pianifica di allargare la famiglia. L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', poi, ha commentato un episOdio accaduto nei mesi scorsi, quando pubblicò un video nel quale si vedeva un vibratore sul tavolo. adsensesi \\Ignazio Moser, in un'intervista rilasciata al settimanale ‘Chi', ha messo in ...

Ignazio Moser : "Niente figli e niente nozze con Cecilia Rodriguez. Pechino Express? Forse" : Se i cognati Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto di trascorrere gli scampoli di agosto ad Ibiza, Ignazio Moser ha deciso di lasciare l'isola spagnola per trascorrere insieme alla compagna Cecilia alcuni giorni al fresco della montagna. In attesa di partecipare al Festival del Cinema di Venezia come ospiti di un'azienda sponsor del concorso, la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip ha raggiunto con la funivia ...

Giulia De Lellis libro : arriva la frecciatina di Ignazio Moser : Ignazio Moser parla del libro di Giulia De Lellis Dopo le frecciatine di Cecilia Rodriguez sull’altezza di Giulia De Lellis, è ora il turno di Ignazio Moser. L’ex ciclista ha punzecchiato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto. Il figlio di Francesco […] L'articolo Giulia De Lellis libro: arriva la frecciatina di Ignazio Moser ...

Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser assicura : “Niente figli e nozze” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non vogliono sposarsi e avere figli Prima erano rispettivamente la sorella di Belen e il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, adesso Cecilia e Ignazio si sono ritagliati uno spazio tutto loro nello showbiz. Da quando si sono uniti nella Casa del Grande Fratello Vip, durante la seconda edizione, non si sono più lasciati e il loro amore cresce a dismisura ogni giorno. In una intervista rilasciata a Chi, ...

Ignazio Moser su Giulia De Lellis : 'Il libro mi incuriosisce - ma preferisco altre letture' : Mancano circa tre settimane alla pubblicazione del primo libro di Giulia De Lellis: "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", infatti, uscirà il prossimo 17 settembre, per la gioia di tutti i curiosi. Tra le tantissime persone che sicuramente daranno un'occhiata al racconto che l'influencer ha fatto della storia finita male con Andrea Damante, c'è anche Ignazio Moser: lo sportivo, infatti, ha confessato a "Chi" di voler leggere ...

Cecilia Rodriguez - selfie a luci rosse con Ignazio Moser : “Come corpo ognuno è singolo, come anima mai” scrive su Instagram Cecilia Rodriguez, e intanto posta uno scatto ad alto tasso erotico insieme a Ignazio Moser. Lui in boxer bianchi sfoggia addominali da urlo, lei indossa solo un paio di slip di pizzo mette in mostra un fisico da 10 e lode. Cecilia e Ignazio si stanno godendo una vacanza di coppia sulle Dolomiti, tra passeggiate in alta quota, gite in bicicletta e momenti di relax a ...

“Fate pena!”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - critiche per la foto nudi : Procederà pure a gonfie vele l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma ogni mossa della nuova coppia è un vero scandalo. La coppia, che ormai dura da due anni, da quando vale a dire si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, non si è mai lasciata. Mai una crisi, mai una separazione. Solo qualche voce di gossip che viene, puntualmente, smentita da loro attraverso scatti roventi in cui si dimostrano più uniti che mai e soprattutto sempre ...

Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser : scoppia la polemica : Cecilia Rodriguez ha postato una fotografia con Ignazio che fa molto discutere, ecco perché Va a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due appaiono sempre più innamorati ed in sintonia, il che li rende inseparabili. Insomma la casa del Grande Fratello ha portato fortuna ad entrambi visto che li […] L'articolo Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser: scoppia la polemica proviene da Gossip e ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo nudi allo specchio : Un altro scatto allo specchio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno nuovamente deciso di fotografarsi nudi per condividere l'immagine sui social, dove tra i tanti apprezzamenti non mancano le critiche. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dimostrato in più di un'occasione di essere una coppia molto affiatata e in perfetta armonia con i loro corpi. Dopo la gaffe del gioco erotico condiviso per errore dal ragazzo ...

Cecilia Rodriguez - foto in topless con Ignazio Moser/ Hater : 'Siete dei mantenuti!' : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, selfie hot sui social per la coppia che si prepara a festeggiare i primi due anni insieme

Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser e... il panettone : la battuta hot infiamma Instagram : Ignazio Moser posa felice e sorridente in compagnia della sua Cecilia Rodriguez, davanti al Monte Bianco. Definendolo 'panettone', Ignazio Moser ha scherzato così parlando del panorama...

Cecilia cucina con Francesco Moser - Ignazio commenta : “Coppia inedita” : Cecilia Rodriguez in cucina con Francesco Moser. Il commento di Ignazio In questi giorni, Cecilia Rodriguez si è spostata con il suo fidanzato nella tenuta Moser. La modella argentina, infatti, si è fatta vedere in vesti ‘inusuali’ perché è apparsa mentre si dava da fare in campagna, tra galline e fornelli. Con la famiglia del […] L'articolo Cecilia cucina con Francesco Moser, Ignazio commenta: “Coppia inedita” ...

I gossip di 'Chi' del 14 agosto : Ignazio Moser a Pechino Express - Raffaella Fico single : Sono tanti i gossip che ritroviamo in "Chicche di Chi", la popolare rubrica del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel numero della rivista che è uscito ieri, mercoledì 14 agosto, sono contenute interessanti indiscrezioni sul presunto nuovo amore di Federica Pellegrini, sulla fine del breve flirt tra Raffaella Fico e Francesco Caserta, e sulla possibile partecipazione di Ignazio Moser alla nuova edizione di Pechino Express, in coppia col ...

Ignazio Moser in coppia col cugino Moreno a Pechino Express 2019? : Ignazio Moser pronto per un nuovo reality show? È quanto anticipato dal settimanale Chi, che ha fatto il nome del ciclista ed ex-protagonista del Grande Fratello Vip tra quelli papabili nel cast della nuova edizione di Pechino Express, programma condotto da Costantino della Gherardesca, in onda su Rai 2. A fare coppia con il compagno di Cecilia Rodriguez potrebbe esserci suo cugino Moreno. Ignazio Moser in coppia con suo cugino Moreno, è in ...