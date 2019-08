Icardi | prima o dopo questa storia finirà | lui fa resistenza | ma siamo sicuri che

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “Sì, no, forse. Rimango. Fanno muro. Resisto. Alla fine cederanno”. Tanti i pensieri, o almeno così dovrebbe essere, che aleggiano nella testa di Mauro. Una situazione ai limiti del paradossale, che mai nessuno si sarebbe immaginato soltanto un anno fa. E il tempo per sistemare le cose, con diverse soluzioni, probabilmente c’è stato. La ricostruzione: da marzo ad oggi La rottura a marzo, poi la ‘riappacificazione’ (di facciata) per fine campionato. Le cose non vanno, arriva Conte e non lo vuole. Lui resiste, la moglie agente non ha intenzione di fare neanche un passo indietro. Forse entrambe le parti aspettano che l’altro si muova in maniera importante. Niente. Wanda Nara si sbilancia: “Per me alla fine resta all’Inter”. Marotta il giornochiarisce: “Le sue parole ci hanno infastidito, confermo che è fuori dal ...

