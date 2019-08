Icardi Juventus | il piano di Paratici per il colpo last minute

Juventus - spunta Mandzukic come possibile contropartita più 35 milioni per Icardi : La Juventus è impegnata nella preparazione dell'importante match di Serie A della seconda giornata che la vedrà impegnata contro il Napoli sabato 31 agosto alle ore 20:45 all' 'Allianz Stadium'. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri anche se l'esigenza principale attualmente è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Inoltre le cessioni ...

Juventus e Napoli ad un passo da Icardi - Rabiot e i primi screzi in casa bianconera : Il ventiquattrenne centrocampista francese Adrien Rabiot vuole assolutamente esordire contro il Napoli nella prossima partita di campionato. Sia lui che la propria madre Véronique non hanno gradito l’esclusione iniziale a Parma. Ma l'allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha più volte ripetuto che l'inserimento dei nuovi giocatori sarà graduale. Rabiot, a suo dire, è stato sei mesi ostaggio del Psg e ad oggi essersi finalmente liberato del ...

Dalla Juventus non arriverebbe nessun segnale per lo scambio Dybala-Icardi : Sono giorni molto intensi per Fabio Paratici che sta cercando di sfoltire la rosa della Juventus. I nomi che in queste ultime ore sembrano essere al centro del mercato sono quelli di Paulo Dybala, Daniele Rugani e Merih Demiral. Il numero 10 juventino, nella sfida contro il Parma, non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per 90 minuti. Questo ha riacceso le voci di mercato intorno a Paulo Dybala e si torna a parlare di una possibile ...

Calciomercato Juventus : incontro decisivo per Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Mauro Icardi. E’ la giornata dell’incontro tra le parti, l’entourage del ragazzo è a colloquio con la società Inter, che ha intenzione di ribadire ancora una volta che la volontà è quella di cedere il ragazzo. L’argentino è fuori dal progetto Inter, la Juventus è alla finestra […] More

Inter e Juventus - potrebbe sbloccarsi Icardi per Dybala : possibile contatto tra i due club : Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. ...

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter - "contatto tra Paratici e Marotta". La variabile : La Juventus, sempre alle prese con gli esuberi, tiene ancora viva la speranza di portare Mauro Icardi sotto la Mole. La Gazzetta dello Sport riporta un contatto tra i ds Paratici e Marotta: secondo il quotidiano sportivo, ad oggi la Juve per Maurito può offrire al massimo 35 milioni di euro e il car

Mercato Juventus - scambio Icardi-Dybala : ora cambia tutto - nuovo retroscena : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Marotta Paratici starebbero ragionando sul possibile scambio tra Icardi e Dybala. Se in un primo momento il direttore sportivo bianconero pareva esser totalmente contrario, nelle ultime ore starebbe valutando la possibilità di aprire al clamoroso “sì”. Uno scambio che risolverebbe la grana bilancio bianconera […] ...

Inter-Juventus - telefonata tra Paratici e Marotta : sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala : I dirigenti di Inter e Juventus si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi per discutere dell’eventuale scambio tra Dybala e Icardi, senza però fissare alcun appuntamento E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi ...

Inter - la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala : Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli Interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di ...

Juventus - ufficializzati i numeri di maglia : resta libera la 9 - sarebbe destinata a Icardi : La Juventus, dopo la prima vittoria nella prima giornata di Serie A contro il Parma, è pronta a riprendere il lavoro in vista dell'importante match della seconda giornata contro il Napoli all'Allianz Stadium, previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. Come è noto la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e allo stesso tempo di sistemare un bilancio provato da ...

Icardi Juventus - Wanda Nara svela il futuro dell’attaccante argentino! : Icardi Juventus- Ospite negli studi di “Tiki Taka”, Wanda Nara ha colto l’occasione per sottolineare ed evidenziare il suo punto di vista per quel che riguarda il futuro di Mauro Icardi. Come noto, l’attaccante nerazzurro piace fortemente alla Juventus, ma tutto potrebbe dipendere anche dal possibile futuro di Paulo Dybala. Come anticipato in mattinata, la […] More

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Icardi Juventus - Paratici esce allo scoperto : le ultimissime : Icardi Juventus – Dybala scontento a Parma e Paratici che parla di mercato attaccanti. Sembra non essere ancora chiuso il caso Icardi-Dybala. Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Se il Napoli, dopo aver incassato diversi ‘no’, appare ormai lontano e concentrato su Llorente, la Juventus continua a lavorare a fari spenti, con in tasca la volontà dell’argentino […] More