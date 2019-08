I tifosi inglesi scrivono alla Uefa | “vogliamo nuove regole per i biglietti delle finali

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La BBC riporta che i fan dell’Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham hanno chiesto all’di cambiare il modo di gestisce ledi Champions League ed Europa League dopo i problemi per ottenere ie organizzare i viaggi della scorsa stagione. Per la finale di Champions idel Liverpool e del Tottenham hanno ricevutoin numero inferioremetà della capacità del Wanda Metropolitano Stadium. E anche Chelsea e Arsenal per quella di Europa League avevano circa 5.000allo Stadio Olimpico di Baku. Una richiesta comune inviata daidi tutte e 4 le squadre richiede Assegnazione: l’80% deimesso a disposizione dei duesti concorrenti, con il restante 20% per sponsor, le principali parti interessate e al pubblico generico. Capacità: scegliere solo gli stadi con grandi capacità di accoglienza, per garantire la ...

