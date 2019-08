I premi Champions dal 1992 al 2019 | Juventus quarta

Equitazione - Global Champions Tour Chantilly 2019 : nel Gran premio individuale successo dell’irlandese Darragh Kenny : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Chantilly del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, senza azzurri al via, successo del tedesco Marcus Ehning su Comme Il Faut davanti all’irlandese Bertram Allen su Harley vd Bisschop ed al britannico Ben Maher su Explosion W. Nella classifica della tappa transalpina vincono i Berlin Eagles, con la formazione composta da Christian Kukuk e Ludger ...

Lo spumante batte lo champagne : bollicine italiane le più premiate al Wine World championships : Per la prima volta l'Italia ha superato la Francia anche per numero di medaglie nella prestigiosa competizione internazionale champagne & Sparkling Wine World championships. Il primo posto nel trofeo più prestigioso, quello del titolo di Produttore dell'anno, è andato alla Casa vinicola trentina Cantine Ferrari.Continua a leggere

La Champions vale 2 mld : i premi per il 2019/20 : premi Champions League 2019 2020 – La UEFA ha comunicato i dettagli sulla distribuzione delle entrate ai club che parteciperanno nel 2019/20 a UEFA Champions League, UEFA Europa League e Supercoppa UEFA 2019, nonché sui pagamenti di solidarietà per le fasi di qualificazione. Si stima che i ricavi commerciali lordi della UEFA Champions League 2019/20, […] L'articolo La Champions vale 2 mld: i premi per il 2019/20 è stato realizzato da ...

