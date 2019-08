Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Saranno i Newil 7 settembre a chiudere il programma del. Il gruppo, protagonista degli anni ’70, sarà in piazza Matteotti

quotidianodirg : I New Trolls chiuderanno il Modica Summer Fest - palermo24h : Modica Summer Fest chiude con i New Trolls il 7 settembre in piazza Matteotti - ItaliaCharleroi : Ora in onda: New Trolls - autostrada 1970 su Radio Italia Charleroi -