Hellas Verona | Bocchetti si presenta | “La trattativa è stata facile | avevo nostalgia

Hellas Verona-Bologna - le formazioni ufficiali : Verre e Zaccagni per Juric : Hellas Verona-Bologna, formazioni ufficiali – Anche per scaligeri ed emiliani è il momento di iniziare. Entusiasmo in casa veneta per la prima in casa dopo la promozione in massima serie, buon umore per i rossoblu, che a sorpresa ritroveranno il proprio mister in panchina. Mihajlovic ha deciso di seguire la squadra e sarà presente al Bentegodi per guidare i suoi. Nel frattempo, i due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, questi ...

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e raggiunge il Bologna in albergo a Verona : in panchina per la prima contro l’Hellas : Aveva dato appuntamento ai suoi ragazzi alla prima giornata di campionato e Sinisa Mihajlovic ha rispettato la promessa. Dopo 40 giorni di assenza dai campi di calcio, durante i quali è rimasto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare la chemioterapia contro la leucemia di cui ha scoperto di essere affetto, oggi pomeriggio il tecnico serbo ha lasciato la struttura per raggiungere la squadra in albergo a Verona, dove i suoi ragazzi ...

Bologna - sorprendente colpo di scena in vista del match con l’Hellas Verona : in panchina ci sarà Mihajlovic! : L’allenatore rossoblù, ricoverato da quaranta giorni in ospedale per una leucemia, stasera guiderà i propri ragazzi nel match contro il Verona Il Bologna questa sera avrà una motivazione in più per battere l’Hellas Verona, in panchina a guidare i rossoblù ci sarà infatti Sinisa Mihajlovic. Alfredo Falcone/LaPresse Una novità sorprendente, che conferma la tenacia e lo spirito battagliero dell’allenatore serbo che, dopo ...

Hellas Verona-Bologna oggi in tv (25 agosto) : orario d’inizio - diretta streaming - canale e probabili formazioni : Prima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019, che quest’oggi segnerà il ritorno nel massimo campionato dell’Hellas Verona, neopromosso, che tornerà allo Stadio Bentegodi per affrontare un rinnovato Bologna, alla ricerca dei primi punti utili per la salvezza. La partita si svolgerà quest’oggi, domenica 25 agosto 2019, alle ore 20.45, e sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma gratuita per il primo mese, ...

Bologna-Hellas Verona - Juric alla vigilia : tra dubbi di formazione e indisponibili : Dopo il ritorno in Serie A, l’Hellas Verona si appresta ad esordire in campionato in casa del Bologna. Queste le parole di Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia. “Ho preparato la partita in base alle caratteristiche di chi ha lavorato meglio dal ritiro in avanti, quindi su di noi. Poi è chiaro che comunque ci adatteremo al Bologna. Bessa è infortunato, mentre Amrabat e Adjapong saranno convocati. Domani a centrocampo ...

Bologna-Hellas Verona - convocati di Mihajlovic e conferenza di De Leo : “Il mister è sempre presente” : Bologna-Hellas Verona, comincia domani la stagione dei felsinei del tecnico Mihajlovic, che seppur indirettamente sarà presente alla partita. Si sta sottoponendo alle cure il tecnico serbo, nella conferenza stampa della vigilia si è così presentato il collaboratore tecnico Emilio De Leo. Queste le sue parole. “mister Mihajlovic è sempre presente, lo sentiamo prima e dopo la gara, oltretutto segue live tutti gli allenamenti ed esprime ...

Hellas Verona - doppio movimento di mercato : arriva Amrabat - Almici al Pordenone : “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – a titolo temporaneo con diritto di riscatto – le prestazioni sportive del centrocampista classe 1996 Sofyan Amrabat dalla società Club Brugge KV“. “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Almici alla società Pordenone Calcio“. Con questi due comunicati l’Hellas Verona ...

Hellas Verona - carica del nuovo acquisto Verre : “Devo dimostrare di meritare la Serie A” : “La trattativa è stata abbastanza lunga, sapevo dell’interessamento del Verona e fin da subito avevo dato il mio parere positivo alla dirigenza della Sampdoria. C’è voluto un po’ di tempo per sistemare tutti i dettagli, ma ora sono felice di essere arrivato“. Sono le parole di Valerio Verre, nuovo centrocampista dell’Hellas Verona. “Per me è un’occasione importantissima, una piazza storica, ...

Calcio - Coppa Italia 2019-2020 : cadono a sorpresa Brescia ed Hellas Verona - avanzano Empoli e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio ha visto nel weekend lo svolgimento del terzo turno eliminatorio: dopo il 4-1 il Genoa ha superato l’Imolese venerdì ed il 3-1 con cui il Parma ha battuto il Venezia ieri, oggi si registrano due cadute importanti. Il Brescia viene battuto ai supplementari dal Perugia, mentre cade in casa, sempre ai supplementari l’Hellas Verona, superato dalla Cremonese. Passa ai supplementari anche l’Empoli, che piega ...

Hellas Verona - parla Juric : tutte le indicazioni del tecnico a due giorni dalla Coppa Italia : “La Cremonese è una squadra molto forte per la Serie B: ha una proprietà che investe molto e quindi non sarà affatto facile. Noi però vogliamo fare bella figura. E’ la prima partita ufficiale, quindi ha decisamente la sua importanza. Noi abbiamo tanti giocatori nuovi, che dovranno adattarsi al più presto, ma tutti stanno lavorando bene“. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric a due giorni di ...

L’Hellas Verona dà il benvenuto a Tutino : Sul suo sito, l’Hellas Verona comunica di aver acquisito in prestito, dal Napoli, Gennaro Tutino. La nota del club recita: “L’Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell’attaccante Gennaro Tutino dalla società SSC Napoli”. Il Verona scrive ancora: “Il classe 1996, che può ricoprire varie posizioni nel fronte d’attacco, nell’ultima stagione di Serie ...

Ufficiale : Tutino in prestito all’Hellas Verona : L’Hellas Verona, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Gennaro Tutino. Il calciatore, di proprietà del Napoli, nell’ultima stagione ha giocato nel Cosenza. “L’Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell’attaccante Gennaro Tutino dalla società SSC Napoli. Il classe 1996, che può ricoprire ...

Hellas Verona - Veloso si presenta : il retroscena sul trasferimento : “Mi ha chiamato il mister alla fine dello scorso campionato, ma non era ancora nulla di concreto, poi piu’ avanti ci siamo sentiti con il direttore”. Sono le dichiarazioni del nuovo centrocampista del Verona, Miguel Luis Pinto Veloso, che racconta la trattativa tra Genoa e Hellas. “Mi sono fatto una bella idea, un bel gruppo formato da un mix tra giovani ed esperti e questo e’ la base per raggiungere un ...

Calciomercato Hellas Verona - pazza idea Balotelli : ma c’è un difficile ostacolo da superare : L’attaccante potrebbe accasarsi all’Hellas Verona, ma la feroce rivalità con i tifosi del Brescia potrebbe ostacolare l’operazione L’Hellas Verona ci prova seriamente per Mario Balotelli, svincolato al termine della scorsa stagione dall’Olympique Marsiglia. La trattativa c’è ed è concreta, il club gialloblù ha presentato una propria offerta all’entourage del giocatore, al vaglio al momento di Mino ...