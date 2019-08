Heidi Klum è ingrassata? Troppa pasta in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Francesca Galici Momento ilarità per, che nel provare un paio di pantaloni della collazione di Chiara Ferragni e regalati dall'influencer gioca sul fatto che non le stiano, attribuendo la colpa alle abbuffatene Anche perle vacanze sono finite e per la top model è tempo di tornare a casa. La splendida modella tedesca ha trascorso diversi giorni in, dove si è concessa un soggiorno nella magnifica cornice dell'isola di Capri. È qui che ha sposato l'affascinante cantante Tom Kaulitz a bordo di un lussuoso yacht all'ombra dei faraglioni. Tanto mare, sole e divertimento per, che ha anche deliziato il palato con le prelibatezze locali, subendone poi le conseguenze. Pare, infatti, che la modella abbia preso qualche chilo alla fine delle vacanze, come ha dimostrato sui suoi social con un siparietto ironico, durante il quale la modella ...

Marco_p3 : @_Dreamful A me un paio di canzoni non dispiacevano. Ricordo le ragazze totalmente impazziti. I due gemelli erano p… - maryodellacorte : @_Dreamful @MAUMAU_1976 Heidi Klum se li ricorda benissimo. - notizieoggi_com : Katy Perry e Heidi Klum madrine per l’ingresso di Minnie nella Walk of Fame- -